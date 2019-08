Decretan el ingreso en prisión del presunto agresor sexual de una mujer, en A Illa

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Vilagarcía ha decretado prisión provisional para el vecino de A Illa J.A.P.F, de unos 50 años de edad, como presunto responsable de un delito de abusos sexuales agravados a una mujer de la misma localidad que se encontraba privada de sentido. Los hechos habrían tenido lugar, presuntamente, en la madrugada del pasado día 12 en la vivienda en la que reside la mujer, que presentó denuncia ante la Guardia Civil de Vilagarcía. Según la declaración realizada en el juzgado, el acusado habría estado en la vivienda de la mujer junto a otras personas antes de que esta se quedase dormida en el sofá debido a la fuerte medicación que toma. En ese momento, el hijastro de la víctima conminó al acusado a irse, algo que hizo en un primer momento, pero acabaría regresando.

Al parecer ¡, volvió accediendo al interior de la vivienda a través de una puerta posterior que se encuentra siempre abierta, algo de lo que el acusado era conocedor. De madrugada, el hijastro de la mujer escuchó un ruido que le llamó la atención, encontrándose con la mujer dirigiéndose a su habitación en estado de somnolencia, descubriendo en el salón a J.A.P.F., que se encontraba agachado, en cuclillas y desnudo de cintura para abajo, procediendo a echarlo de la casa.

A la mañana siguiente, la mujer descubre que se encontraba vestida aunque sin ropa interior, notando un fuerte dolor en sus genitales. Cuando su hijastro le narra lo ocurrido es cuando contacta con la Guardia Civil e interpone la denuncia y es sometida a un reconocimiento médico que se adjunta al caso. Además, los agentes realizaron una inspección ocular del salón donde, presuntamente, se habrían cometido los abusos sexuales. El juzgado también le tomó declaración al hombre, reseñando en el auto "la falta de consistencia que de los hechos ofrece". En su declaración asegura que fue la mujer la que le pidió que la besara y la penetrara. En la denuncia también se hace alusión a que lo ocurrido el pasado 12 de agosto podría no ser algo aislado, sino que habría ocurrido algo semejante con anterioridad. De hecho, la víctima transmitió en la declaración judicial que unos hechos similares pudieron haberse registrado unos meses antes, aprovechando el hombre la semiinconsciencia en que la medicación deja a la mujer.

Además de la prisión provisional, el juzgado también ha decretado una orden de alejamiento de 100 metros de su víctima, en caso de que pueda salir de la prisión. El acusado se expone a una condena de entre cuatro y diez años de prisión si es considerado culpable.

La víctima no dudó ayer en denunciar lo ocurrido públicamente al considerar que es necesario "visibilizar este tipo de situaciones a las que debemos hacer frente muchas mujeres". Insiste en que "todas debemos denunciar los hechos, sobre todo cuando se registran situaciones como esta, en la que no nos acordamos de nada; si no es por mi hijastro saldría indemne, porque yo no me acuerdo absolutamente de nada". Mantiene que "yo no pude decir ni si ni no, el me violó sin ningún tipo de escrúpulo, por eso pido a las autoridades que cuando una mujer dice que no se acuerda de nada, que no pongan en cuestión su declaración y la crean".