O BNG celebra o Día da Galiza Mártir cunha homenaxe a Alexandre Bóveda

O BNG do Concello de O Grove celebra hoxe o Día da Galiza Mártir, e por esta razón convida a todos os veciños a rememorar esta data cun acto na Praza do Peso que vai dar comenzo ás 20.30 horas.

Unhas verbas do concelleiro nacionalista Heladio Outeiro arredor da figura de Alexandre Bóveda van abrir esta celebración antes de que interveña o historiador Antón Mascato, "que vai dedicarlle unha lembranza ás 250 vítimas directas da sublevación militar franquista en O Grove, e moi en pormenor vai facer un relato dos asasinados, fusilados, paseados, torturados, encarcerados e exiliados que padeceron a represión nos anos que van de 1936 a 1948".

Vai ser, engaden no BNG, "a primeira vez que no Grove se rende homenaxe de recordo aos mártires locais". E vai ser posible porque Antón Mascato "leva vintecinco anos investigando en arquivos militares a represión franquista da nosa veciñanza", sendo este traballo a base da obra "Atila no Grove. Crónica política e Memoria da masacre", que vai publicar o vindeiro nadal.

Cómpre sinalar que estas intervencións "irán repinicadas coa música tradicional da compañeira Lucía César Veloso, para rematar cunha ofrenda floral diante do Estatuto de Galiza en pedra que preside a rúa de Alexandre e uns petiscos no Metropol".