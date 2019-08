La colección de juegos populares no deja de agradar y enriquecerse

| No solo los niños disfrutan con la colección de juegos populares del Concello de O Grove, formada por varios cientos de elementos de diversión y que va a enriquecerse con cincuenta más después de la Festa do Marisco. También los adultos se lo pasan en grande, y tanto los vecinos como los turistas encuentran en ellos una fuente de diversión, enriquecimiento personal e incluso de aprendizaje. Volvió a quedar patente en la calle Montiño de Abaixo, donde se instalaron una buena cantidad de estos entretenimientos artesanales con sabor a pasado capaces de agradar a "los más modernos". Fue una propuesta del Concello en colaboración con Cociñamos, Metropol y la asociación A Madana en la que se mostraron solo algunos de esos artilugios que no dejan de recorrer Galicia y son cada vez más demandados lejos de las fronteras mecas.