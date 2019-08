Pon un dron en tu vida

Esto de las nuevas tecnologías no deja de sorprender y ganar adeptos. Tanto es así que los niños ya no se entretienen solo con los videojuegos, sino que también manejan drones como si fueran aquellos coches teledirigidos, a veces sujetos a un cable, que utilizaban sus padres y abuelos. Y lo mejor de todo es que tales artefactos no solo sirven para divertirse, sino que tienen infinidad de aplicaciones y en el futuro pueden ser una herramienta de trabajo fundamental para esos niños. En Valga lo saben, de ahí que el Concello propiciara una jornada sobre pilotaje de esas naves voladoras dirigida a jóvenes de entre 9 y 16 años.

"Los drones se están convirtiendo en una herramienta esencial en el entorno laboral, y de hecho se emplean en servicios de emergencias, tareas de mantenimiento, entregas a domicilio o trabajos audiovisuales, entre otras muchas aplicaciones", argumentan en el gobierno de José María Bello Maneiro.

Programa "Tech Kids"

Esto justifica jornadas formativas como la citada, incluida en el programa "Tech Kids" y diseñada para fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre los jóvenes, tratando de despertar en ellos "el interés por las vocaciones científico-tecnológicas y los nuevos perfiles digitales".

Lo que se hizo, por segundo año consecutivo, en el Aula CeMIT de Valga, fue dar a los participantes la oportunidad de familiarizarse con los drones e incluso aprender a programar uno desde un ordenador, convirtiéndolo en una aeronave no tripulada y autónoma.

Pudieron pilotar

Evidentemente, los jóvenes valgueses participantes también tuvieron la oportunidad de pilotar naves, "acercándose así de una forma lúdica y divertida a la ingeniería informática y adquiriendo habilidades cognitivas visuales a través de ese pilotaje".

De igual modo, gracias a esta actividad, titulada "Vuela con nosotros" y organizada por el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, los niños "se iniciaron en la programación de drones aprendiendo sobre el ciclo de vida del software, las variables y algoritmos, acercándose también a las matemáticas y más concretamente a la trigonometría y conceptos básicos de teoremas de Pitágoras", destacan en el Concello.