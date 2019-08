Dos jóvenes impactan de madrugada su vehículo contra un poste de la luz en Vilanova

En la madrugada de ayer miércoles se produjo un accidente en la parroquia de András, en Vilanova, en la que se vieron implicadas dos jóvenes de 19 y 17 años.

El vehículo en el que se desplazaban por el lugar conocido como A Manga impactó frontolateralmente con un poste de tendido eléctrico que se precipitó sobre el firme. Además la inercia hizo también que el vehículo se golpease con el cierre de una finca causando daños considerables en la carrocería del Mini que conducían.

Eran aproximadamente las 4.30 horas de la madrugada cuando se produjo el fuerte impacto en el que afortunadamente no hubo que lamentar daños físicos de consideración en las dos ocupantes del coche.

Ambas personas implicadas fueron sometidas al control de alcoholemia dando un resultado negativo, por lo que no se puede atribuir a la ingesta de alcohol o de cualquier otra sustancia la causa del choque.

Fuentes consultadas atribuyen la colisión a combinación entre la potencia del motor y la escasa experiencia al volante de la conductora. A ello hay que sumarle lo estrecho del vial donde se produjo el accidente, así como el cambio de rasante en la zona que dificulta aún más la maniobra en caso de entrar en ese lugar con un exceso de velocidad, como fue el caso.

Efectivos de Protección Civil fueron los primeros en acudir a la zona de los hechos y, pese a no observarse lesiones graves, las dos jóvenes fueron trasladadas al Hospital do Salnés por precaución.