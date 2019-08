Vilagarcía acoge el sábado los actos centrales del XV Gran Capítulo da Confraría dos Viños de Rías Baixas

El sábado se celebran en Vilagarcía de Arousa los actos centrales al XV Gran Capítulo da Confraría dos Viños de Rías Baixas, que arrancan el viernes a las 20.30 horas con una recepción oficial a los participantes en el conjunto museológico de la Ciencia do Viño do Condado do Tea, en Salvaterra de Miño.

Tras esta cita, para la que se habilitan autobuses desde O Cavadelo (Vilagarcía) que pasarán por Vilanova de Arousa y Cambados, todas las miradas se centrarán en la capital arousana.

Será en ella donde los cofrades e invitados participantes serán recibidos por los representantes municipales en la casa consistorial, a las 12.00 horas del sábado.

Almuerzo en Cambados

Tras hacerse la foto de familia en Ravella desfilarán por las calles vilagarcianas hasta el Salón García, donde se desarrollará un acto de hermanamiento con las cofradías Cigala de Marín y Viños Tintos de Rías Baixas. Será el paso previo a la ceremonia del XV Gran Capítulo, que comenzará a eso de la una de la tarde.

Desde Vilagarcía se efectuará el desplazamiento -habrá autobuses disponibles de ida y vuelta- hacia el restaurante Forniños, en Cambados, donde tendrá lugar el almuerzo oficial, con un plazo de inscripción que finaliza mañana.

Menú

El menú incluye aperitivos a base de empanada de atún, quesos, mejillones al vapor, zamburiñas a la plancha y pulpo á feria, con un primer plato formado por nécoras, camarón y vieiras y un segundo con rodaballo a la plancha con salsa de limón o carrilleras de ternera con guarnición.

Lógicamente, los vinos pertenecerán a la Denominación de Origen Rías Baixas, tanto blancos como tintos y espumosos.