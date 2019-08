En Ribadumia también se multiplican los panes

Ribadumia rindió homenaje en la tarde de ayer al pan. Como en los diecisiete años precedentes, el rey de la mesa tiene su particular fiesta en la Carballeira de A Senra. Una alegoría que también guarda un espacio destacado a la puesta en valor de las tradiciones. La difusión de las mismas entre los niños tiene en el juego su principal reclamo. Aprender a hacer la masa de pan o conocer como es todo el proceso de molienda son algunas de las formaciones que también ofrece la Festa do Pan, pero siempre con una sonrisa en la cara. No faltaron tampoco los postres derivados de la harina.

El pan, en muchas de sus múltiples variedades, fue motivo de fiesta ayer en Ribadumia. Centenares de personas se acercaron a la Carballeira de A Senra para rendir homenaje al producto que nunca debiera faltar en cualquier mesa.

Cerca de medio centenar de tipos de pan pudieron ser degustados a precios populares. Tampoco faltó el acompañamiento necesario. Pulpo y vino fueron productos propios para maridar, pero tampoco faltaron diferentes tipos de postres. Todos ellos con la harina como ingrediente que daba razón de ser a su invitación en el catálogo de productos que ayer fueron puestos a disposición en Ribadumia.

Eran cerca de las 17.00 de la tarde cuando se alzó el telón de la fiesta. Ya con muchas familias posicionadas en las mesas, empezó una fiesta en la que también estuvo muy presente el cuidado de las tradiciones. Para ello se contó con un taller infantil de elaboración de pan y también con una representación de la molienda en los molinos de Batán.

El conocer y valorar el proceso que nace del trigo y termina en la mesa es otro de los valores que conjuga una celebración que ayer alcanzó precisamente su mayoría de edad. La notable participación refrendó su aceptación entre el público, al igual que los puestos de venta de pulpo, empanadas, huevos fritos y postres que también contaron con una notable actividad.

La buena conversación y la compra de panes diferentes fue otro de los pasatiempos de los que acudieron a la Carballeira de Ribadumia. Pero también los amantes del dulce gozaron de variedad suficiente para saciar sus expectativas. Bicas, roscas y demás elaboraciones derivadas de la harina tuvieron su público ayer en Ribadumia.

Y como en toda fiesta que se digne de serlo tampoco faltó la música. En este caso también en forma de verbena con el Dúo Marema que sirvió de colofón a una tarde en la que el pan fue el epicentro sobre el que giró todo lo demás. El poder de unión del rey de la mesa volvió a quedar de manifiesto en Ribadumia.