Iván Ferreiro, Los Secretos, Dulce Pontes y otros muchos

En esta época del año abundan los conciertos. Como abundarán en la primera quincena de octubre con motivo de la Festa do Marisco. El alcalde, José Cacabelos, confirma el cartel anunciado hace ya unos meses, con la banda local FlaMeco , MS Nina, Sticky M.A., Imelda May, Christina Rosenvinge, Triángulo de Amor Bizarro, Xabier Díaz & Adufeiras, @deViño, y 5 en Zocas. Todo ello en los cinco primeros días de Festa do Marisco, ya que a partir de esa fecha será el turno de A Banda do Sequío, Os Firrás, Dulce Pontes, Novedades Carminha e Iván Ferreiro, con su conocida música indie-rock y su último disco.

El mismo día que Iván Ferreiro actuará Marem Ladson, completándose el cartel de los "Conciertos del Marisco" con Os Amigos dos Músicos y Los Secretos, que "con 40 años de trayectoria ha hecho cantar y bailar a varias generaciones y ha sido capaz de mantener siempre el mismo espíritu y la misma pasión", recuerdan en el Concello.

El alcalde, José Cacabelos, mantuvo hace días una nueva reunión "para cerrar el programa de conciertos de la fiesta de este año que habíamos avanzado en junio, y a estas alturas ya podemos darlos por confirmados, salvo que se produzca algún contratiempo".