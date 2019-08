Mucho más que buena música en Vilaxoán

El festival Revenidas afronta hoy su recta final, liderada por el internacional Gogol Bordello. También se subirán al escenario en Vilaxoán Nao, Doctor Krapula, Gambeat, Los Jinetes del Trópico, Bastards on Parade, Leo Arremecághona y Chocolate Remix. Los conciertos arrancan a las 17.30 horas, pero ya por la mañana, en el parque Dona Concha, actuarán Carolina Rubirosa, habrá punk infantil y Dakidarría ofrecerá un acústico. Esta es la programación tras el día grande de ayer, donde además de buena música hubo diversas actividades destinadas al público familiar, como la tradicional sardiñada popular.

Revenidas cierra hoy sus puertas tras un fin de semana frenético a orillas del mar vilaxoanés. El también conocido como "festival das linguas" celebró ayer su día grande con más de ocho horas de conciertos y una amplia programación durante el día destinada al público familiar en la que destacó la tradicional sardiñada, toda una reivindicación del producto estrella de Vilaxoán. Así, se asaron cerca de mil kilos de sardinas a repartir entre los comensales que abarrotaron el parque Dona Concha. Entre ellos, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que además de degustar el pescado a la brasa también se animaron a ayudar con la parrilla.

Un año más, ha quedado demostrado que Revenidas es mucho más que un festival de buena música, pues a los conciertos de pago dentro del recinto portuario hay que sumar un sinfín de actividades de acceso gratuito. Además de la sardiñada, la Gala de Circo Pro Refuxiadas ensalzó el circo femenino de la mano de Isa Risco, Pajarito, Patty Diphusa, Mireia y Desastronauts. Tampoco faltaron Os Terribles de Arousa, Brassica Rapa y Thomas Dylan & Balea para amenizar el festival.

La propuesta culinaria se completó con showcookings -también en el parque Dona Concha- a cargo del pobrense Kike Piñeiro y de Eloy Cancela, de A Horta d'Obradoiro, y de la viguesa Inés Abril, chef del restaurante Maruja Limón.

Con respecto a la vertiente estrictamente musical, Revenidas ofrece a su público conciertos a bordo del Chasula. Ayer se subieron a esta embarcación tradicional O Leo Arremegághona, Gabri Dakidarría y Ugía Pedreira, y esta tarde le tocará el turno a Los Jinetes del Trópico, Zeltia Irevire y Gramola.

Dentro del recinto portuario, la noche de conciertos del día grande del festival arrancó con el sello inconfundible del legendario Evaristo Páramos, todo un referente del punk-rock, vocalista de Gatillazo y de la mítica banda La Polla Récords.

En el otro escenario los jóvenes vilagarcianos de TNT Band abrían la lata de una intensa noche que se prolongó hasta altas horas. Esta banda local echó mano en ciertos momentos del repertorio gallego, tocando "La niña de azul" de Los Suaves, aunque también recurrió al panorama internacional, versionando "Seven Nation Army" (de The White Stripes) con letra propia. También pasaron ayer por Revenidas Talco, Skacha, Los Caligaris, Rebeliom do Inframundo, Valira, El Niño de la Hipoteca y DJ Plan B.