El atractivo del Camiño Xacobeo en O Salnés

La Festa do Mexillón e do Berberecho hará hoy un guiño a las personas que hicieron posible la creación y promoción de la Variante Espiritual y de la Ruta Padre Sarmiento, dos proyectos que han permitido a O Salnés sumarse al impulso turístico que ofrece la tradición Xacobea y el Camiño de Santiago. Esas personas recibirán hoy la insignia de Ouro de la Festa do Mexillón y son el alcalde de Ribadumia, David Castro; el exalcalde de Sanxenxo y exresponsable de turismo de la Mancomunidade, Gonzalo Gonzalo Pita; y la Asociación de Amigos do Camiño Portugués, cuyo distintivo será recogido por su presidente, Tino Lores. todos ellos jugaron un importante papel en el impulso a las dos rutas. La jornada también servirá para rendir un homenaje al que fue conselleiro de Cultura, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, asiduo veraneante en Vilanova y que posee la distinción más alta de la Festa do Mexillón desde hace muchos años.