Mejillón, pan y mariscos, agenda gastronómica durante el fin de semana en la comarca de O Salnés

Mejillón, pan y todo tipo de mariscos, esa es la agenda gastronómica que la comarca de O Salnés ofrece a los visitantes que se acerquen a conocerla. Vilanova, Ribadumia y A Illa, respectivamente, son los lugares donde se rinde culto al buen comer. En el primero de los municipios están sumidos en la Festa do Mexillón e do Berberecho, mariscos que se pueden degustar a un módico precio y regados por los principales caldos que se elaboran en la comarca. En el evento no todo es gastronomía, sino que también incluye una Feira de Oportunidades donde participan una veintena de comercios, la mayor parte de Vilanova, pero también de otros puntos de la comarca.

Ayer también se inauguró la XVII Festa Gastronómica do Mar en A Illa, un evento en el que se pueden consumir hasta trece especialidades diferentes de marisco. El evento, que se celebra este fin de semana y del 14 al 18 está organizado por el Céltiga para conseguir fondos con los que afrontar la próxima temporada. Las carpas de O Cantiño esperan contar con una gran afluencia y todo apunta a que será así, vista la cantidad de personas que ayer se congregaron para degustar platos como el arroz de mariscos, mejillones, nécoras, camarones o almejas entre otros muchos mariscos de la ría. Los fogones abrirán sus puertas a partir de las 12.00 horas cada día

A estos eventos gastronómicos se une hoy la XVIII Festa do Pan de Ribadumia, que se celebrará en la Carballeira. Desde las 19.00 horas, tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de animación para los más pequeños, los cuales, podrán conocer y elaborar su propia pieza de pan. Habrá catas, sobremesas caseras y empanadas de "millo", así como una escenificación en los molinos de Batán. La música la aportarán los integrantes del grupo de gaitas cambadés Xironsa.