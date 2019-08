Iñaki Fernández, de TNT: "Actuar en el Revenidas es un sueño para nosotros"

Esta edición del Festival Revenidas destaca por su apuesta por el "kilómetro cero". Tanto en los productos como en los artistas que se han contratado para cerrar un cartel de calidad. Entre los grupos favorecidos por esta política se encuentra TNT Band. Formado por cuatro jóvenes vilagarcianos, son los encargados de llevar el rock juvenil arousano por toda Galicia.

Con respecto a actuar como locales, Iñaki Fernández, guitarrista y vocalista del grupo afirma que es un hecho que les motiva mucho. "Tenemos muchas ganas de actuar en Revenidas. Especialmente porque, tanto yo como el resto de compañeros, llevamos seis o siete años con el objetivo de participar en este festival". Las metas que la banda se ha marcado se están cumpliendo progresivamente, por lo que su actuación de esta noche (20.00 horas), es muy especial. "El factor local es muy importante. Nuestro garito se encuentra a 200 metros del escenario y, además del valor sentimental, el hecho de ser un evento tan importante supone un extra de motivación".

El género al que pertenecen, el rock, no es el más común ni popular entre la juventud. De todas formas, desde el grupo entienden que "el rock y los millennials no tenemos una relación incompatible. Muchas orquestas, en las que el público es joven, interpretan temas de grupos como Los Suaves y la mayor parte de la gente las conoce y las canta", dicen. "Nosotros no tenemos una audiencia a la que dirigirnos directamente, lo hacemos hacia aquellos que quieran escucharnos, aunque la verdad que sí que es cierto que no suele haber gente más joven que nosotros en los conciertos y la mayoría del público supera los 25 años", finaliza Fernández.

Como mensaje final, el guitarrista se dirige al público que se acerque a esta tarde al festival confirmando que "lo vamos a dar todo, hemos ensayado mucho y llevamos el show bien preparado. Será intenso y la gente no va a tener tiempo ni para hablar. Normalmente, aquellos que nos escuchan terminan contentos y esperamos que suceda una vez más".

El festival comenzó anoche con el concierto del grupo Flow do Toxo. Las actuaciones más destacadas fueron, principalmente, las de Desakato y Hard GZ.