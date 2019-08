Los grandes eventos del verano se blindan contra la violencia machista

Con el motivo de la llegada de las fechas más importantes del verano a Vilagarcía, el Concello continúa su campaña de concienciación y prevención contra las agresiones sexuales. El Festival H20 y el concierto de Blas Cantó presuponen una llegada masiva de jóvenes a la ciudad arousana y las autoridades ya se están preparando para garantizar la seguridad de todas las mujeres que puedan llegar a ser víctimas de una agresión machista.

La instalación de estos dos "puntos lilas" en una semana es la principal novedad que se toma desde Ravella, ya que el año pasado solo se colocó una en la noche previa a la Festa da Auga. La ubicación del stand será la misma, en la explanada del auditorio de la plaza da II República. El horario, de 00.00 a 10.00 horas, está pensado para cubrir la noche por completo y ofrecer asesoramiento, información y atención en el caso de que sea necesario.

En palabras de Dolores Maquieira, técnica del Centro de Información a la Mujer, "en el punto estarán preparados tres agentes de igualdad con formación específica para estas situaciones". La organización también confirma que "el punto se coloca con la idead de seguir defendiendo la campaña de no agresión y de dejar claro que no es no".

Por su parte, el punto del día 22 persigue el mismo objetivo. En este caso, al tratarse de un evento que termina más temprano, los horarios también son más reducidos. A las 22.00 horas se pondrá un pequeño local informativo en las inmediaciones del concierto y, de 00.00 a 04.00 horas, estará disponible el punto lila en completo funcionamiento. Será en la misma ubicación que la semana anterior.

En las dos ocasiones, los puntos estarán en constante cooperación y contacto con las autoridades. Así, los miembros de la policía local y nacional, así como los servicios de emergencia estarán al tanto de los altercados que se den en relación con la violencia de género.

La fase previa de la campaña ya ha comenzado con el reparto de numerosos panfletos informativos. El Concello, según la concelleira de Igualdade Tania García, se compromete así a "seguir construyendo unas fiestas inclusivas en las que todos puedan disfrutar, también aquellos más desfavorecidos".