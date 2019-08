Galicia se refuerza como referencia mundial en el control sanitario de ostra y mejillón

Por si no tuviera suficiente con todas las certificaciones y reconocimientos a nivel mundial que lo sitúan como una referencia indiscutible en lo que se refiere a seguridad alimentaria -como detallaba FARO DE VIGO hace unos días-, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) de Galicia no solo ha revalidado todas sus acreditaciones, sino que se ha convertido en el primer centro de la comunidad y en uno de los tres existentes en toda España con el reconocimiento de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la cuantificación de los norovirus que pueden afectar a especies como la ostra y el mejillón.

Se avala así la técnica aplicada en el Intecmar para detectar y controlar esos norovirus, que no son más que patógenos existentes en el agua, que si bien son propios de la dulce también pueden desarrollarse en la salada.



Es, por tanto, un paso más para garantizar la calidad plena de los productos y una forma de avalar el trabajo efectuado por el personal que forma parte del Intecmar; unas 87 personas dirigidas por Covadonga Salgado.

Tanto ella como los responsables de departamentos como el de Patologías y la conselleira de Mar, Rosa Quintana, se felicitaron ayer en el propio centro por la obtención de mentada acreditación nacional y destacaron el importante esfuerzo realizado durante años para lograrla.

De igual modo detallaron que lo que se certifica es un proceso consistente en una serie de pruebas de laboratorio en tiempo real acreditadas y de alta sensibilidad que se centran en la extracción de las partículas virales que puedan estar presentes en las muestras que llegan al Intecmar, situado en Vilaxoán (Vilagarcía).

De esta manera es posible analizar esas partículas para proceder a la extracción, purificación y concentración del material genético viral, lo cual hace posible emplear los genes para detectar y cuantificar los norovirus que se asocian con enfermedades de transmisión alimentaria y pueden provocar en el ser humano episodios diarreicos relevantes.

Dicho de forma más coloquial, que el Intecmar implementa sus unidades de trabajo y control del medio marino y de sus productos para garantizar que especies como la ostra y el mejillón lleguen al consumidor final en perfectas condiciones.

Tranquilidad en Europa

En este caso concreto analizando los norovirus, después de que desde hace años creciera el temor a que este patógeno estuviera incrementando su presencia a nivel global, en aguas de toda Europa. Sin embargo, como apuntó ayer la propia Rosa Quintana, después de haberse desarrollado un proyecto a nivel internacional, con el Intecmar como centro encargado de todas las analíticas efectuadas en España, "los resultados arrojan cierta tranquilidad, pues parece que no es un virus tan importante como se creía".

Se refería la conselleira al ensayo microbiológico de detección y cuantificación de norovirus que la Comisión Europea acordó llevar a cabo en junio de 2015 para conocer la prevalencia, incidencia y niveles de contaminación por norovirus en ostra en la Unión Europea.



El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto a la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria, se ocuparon de coordinar el estudio en el territorio nacional, dejando al Intecmar la responsabilidad de realizar todas las analíticas de norovirus de las muestras recogidas en España.

Durante su visita al centro, precisamente para felicitar a los trabajadores del mismo por la consecución del certificado ENAC, la titular de Mar indicó también que Galicia, y más concretamente el Intecmar, vuelven a dar ejemplo a nivel mundial.

Y es que después de acreditar en 2012 el nuevo método químico para el control de biotoxinas marinas del género lipofílico impuesto por la Unión Europea con tres años de antelación sobre la fecha tope, ahora ha logrado adaptarse a la nueva norma ISO/IEC relativa a los requisitos generales para los laboratorios de ensayo y calibración también con considerable adelanto, ya que el plazo establecido para hacerlo vence el 30 de noviembre de 2020.



La conselleira manifestó en su visita que "el Intecmar ha superado con éxito una nueva reevaluación, y esto es importante porque si en Galicia tenemos el mejor marisco también debemos mantener un compromiso con el control y la calidad de nuestros productos".

No se olvida Quintana de que "el Intecmar nació para defender tanto esos productos como las zonas de producción y a sus productores, y un año tras otro demuestra que aquí trabajan los mejores profesionales y que se sigue avanzando en dichos objetivos, como sucede ahora con la técnica de cuantificación de los norovirus".

A juicio de la conselleira "hay que agradecer el compromiso de los trabajadores del Intecmar y destacar que la Xunta apuesta por este centro de referencia, de ahí que en el último lustro se incrementara su presupuesto un año tras otro (situándose en el presente ejercicio en 3,4 millones de euros), al igual que se ha incrementado el número de trabajadores".

Cuatro trabajadores más

Dicho esto, y tras matizar que en breve será dotado de cuatro plazas más, la titular de Mar aseguró que los gallegos "pueden presumir de este centro" que no solo garantiza la calidad de los productos en Galicia, sino que colabora con otras regiones de España y diversos países del mundo.

Un laboratorio "cuyo núcleo central son los mariscadores y bateeiros que cada día quieren sacar del mar los mejores productos para que los consumidores los disfrutemos con las máximas garantías".

Covadonga Salgado

Abundando en todo ello, Covadonga Salgado manifestó que el Intecmar "se sometió a una especie de reevaluación", o lo que es lo mismo, "un examen nuevo que hemos superado con buena nota, adaptándonos además desde el pasado mes de enero a la nueva revisión de la norma ISO/IEC", diseñada para su utilización en los laboratorios de ensayo y calibración cuando desarrollan los sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas.

De este modo se reconoce la competencia técnica del Intecmar y la validez de sus resultados, respondiendo así a las exigencias de los organismos o entidades y dotando al centro de mayor credibilidad si cabe ante los mejilloneros, mariscadores y consumidores.

Fue precisamente en enero cuando, tras la correspondiente auditoría, la ENAC concedió la nueva acreditación para norovirus, permitiendo también que el Intecmar revalidara su acreditación en los otros ensayos de control de moluscos, como los de contaminantes químicos, ensayos histopatológicos, análisis de nutrientes en agua de mar, análisis microbiológicos y ensayos de biotoxinas marinas.

"Estos logros demuestran que Galicia está a la vanguardia y que hace los deberes trabajando y preparando su equipamiento para avanzar en el control de moluscos", sentenció Rosa Quintana.