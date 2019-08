El Concello niega desprecio al Capítulo y asegura que al Xantar entraron las reservas

No hubo ningún tipo de desprecio al Capítulo Serenísimo durante el Xantar del Albariño. Esa es la postura del grupo de gobierno bipartito de Cambados, sorprendido por un ataque que consideran "gratuito" y que no se ajusta a la realidad.

Desde el Concello aseguraban ayer que todo aquel que reservó y pagó las entradas para el Xantar en el Concello o por internet, los cauces fijados para ello, pudo acceder sin ningún tipo de problema al recinto. Lo demuestra el hecho de que todas las cofradías que utilizaron esos dos cauces oficiales "estuvieron presentes en el Xantar del Albariño".

Insisten en que "lo que no se puede es hacerlo a través de terceras personas, porque no funcionamos a base de disques; hacerlo así nos expondría a ver como no aparecen esos supuestos invitados y tenemos que pagar su plato".

El Concello ha dado a conocer los datos del Xantar en el Portal de transparencia. En el se informa de que al evento acudieron un total de 550 personas, de las que 240 abonaron su plato. Eso supuso unos ingresos por la venta de tarjetas de 10.800 euros. En lo tocante a los invitados, estos fueron un total de 310, 126 pertenecientes a 63 bodegas; 47 correspondientes a las cofradías gastronómicas (una por entidad); 39 a autoridades locales, miembros de la corporación, anteriores alcaldes y regidores de municipios limítrofes entre otros; 38 a los miembros de la junta directiva de la Denominación de Orixe Rías Baixas; 20 a patrocinadores de la Festa do Albariño; 15 a medios de comunicación; otras tantas a miembros del grupo Manso e Amigos; y 10 para el personal municipal y otros trabajadores.