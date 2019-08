La Festa do Marisco se presentará en el norte de España

La presentación nacional de la Festa do Marisco de O Grove, a celebrar del 3 al 13 de octubre, se desarrollará en una ciudad del norte de España, San Sebastián o Santander. Será en la primera quincena de septiembre y servirá de "refuerzo de la promoción que estamos realizando durante todo el año", explica el alcalde y máximo responsable de Turismo, José Cacabelos.

Esgrime que "desde hace años estamos percibiendo una creciente afluencia de gente de León, Salamanca, Asturias y Cantabria, por lo que queremos reforzar la promoción en esa zona, sobre todo teniendo en cuenta que hace un par de décadas que no acudimos a la zona cántabra".

También en relación con la Festa do Marisco, el Concello colocó un cartel anunciador gigante en una fachada de la calle Pratería, "ya que es una de las más transitadas en verano y queremos aprovechar esta circunstancia para dar a conocer el evento".