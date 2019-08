El Capítulo Serenísimo tilda el trato recibido por el Concello de "desprecio"

El Capítulo Serenísimo del Albariño ha puesto en tela de juicio el tratamiento recibido por el gobierno municipal durante las fiestas celebradas la pasada semana tildándolo de "despreciativo".

Luis Aragunde, miembro de este colectivo, centralizó su denuncia en un incidente sucedido con motivo de Xantar do Albariño. Según sus palabras, "se tuvieron que marchar más de treinta personas a comer a otro sitio porque no se le reservaron las entradas que habían solicitado con anterioridad".

Respecto a esta comida institucional que sirve de colofón a la Festa do Albariño, desde el Capítulo Serenísimo también apuntan que "es una lástima que no se inviten a los que son investidos como Cabaleiros". Añade el líder municipal del Partido Popular que "es un sinsentido que no se les invite al Xantar y que luego sí se le hagan recepciones en el concello como pasó el año pasado con Nélida Piñón".

Entiende también el portavoz del Capítulo Serenísimo que "los nombramientos de grandes personalidades nacionales e internacionales como Cabaleiros do Albariño han sido muy importantes para que la fiesta alcanzase la categoría de Interés Turístico Internacional. Sin ir más lejos este año el embajados del Reino Unido en España".

Otra de las quejas emitidas fue, según Aragunde, que "solicitamos que se despejase la Avenida de Madrid para del desfile del domingo por la mañana, pero no se ha vuelto a hacer. Hay muy poca colaboración y solo vemos zancadillas y más de lo mismo. Lejos de querer reconducir la situación desde el Concello parece que quieren alimentar el malestar de las cofradías y de los que nos visitan".

Insiste Luis Aragunde en que "desde luego la Festa do Albariño siempre tuvo sus tres pilares en Concello, Consello Regulador y Capítulo Serenísimo. Una das entidades que más proyección internacional le dio a la fiesta trayendo a personas de todo el mundo de distintos campos. Falta la conexión absoluta entre las tres partes que sí había con el gobierno del Partido Popular".

Finalizó su denuncia aportando que "nosotros tratamos de sumar sinergias, pero no encontramos la misma predisposición por parte del gobierno municipal".