Por ellas perdura San Roque en Carril

Carril festeja el domingo la romería de San Roque con su tradicional comida campestre en una nueva ubicación gracias al acuerdo al que ha llegado la comisión con un particular para que ceda un amplio terreno en el que llevar a cabo la fiesta. La sesión vermú estará amenizada por Airiños do Carril y la tarde por el payaso Rudi Rudi y por Cé Orquesta. La bajada del santo estará acompañada por la Banda de Música de Vilagarcía y el Duo Chic pondrá el fin de fiesta en la Praza da Liberdade.

La romería de San Roquiño de O Carril se viene celebrando desde muy antiguo; de hecho la constitución de esta cofradía data del año 1708. El día de su celebración siempre es el segundo domingo de agosto en la ermita dedicada al santo, que está situada en la parte alta del pueblo. Solo se celebra misa en ella el día de la fiesta del santo.

La capilla está rodeada de un amplio campo cubierto de hierba fresca y flores silvestres, junto con unos centenarios árboles que en verano cubren de sombra y frescura este paraje lleno de paz y bienestar.

Desde muy temprano algunos romeros se apresuran a escoger un buen espacio para formar peña en la comida, donde los asistentes pueden pasar una jornada completa. Cada uno opta por la actividad que más le ilusione (por supuesto está la religiosidad al santo). Tenemos jolgorio y diversión o paz y tranquilidad debajo de las amplias copas de los árboles que nos ofrecen sombra para el descanso. También podemos estar entretenidos con interesantes tertulias.

Esta romería es visitada por su buena ubicación, en un paraje donde mejor se puede apreciar la isla de Cortegada y observar cómo las olas del mar desaparecen sobre las pequeñas rocas y la arena de sus playas. Igualmente podemos contemplar unas buenas panorámicas sobre la ría y unas puestas de sol inmejorables.

Asimismo en la romería de San Roquiño destaca la misa solemne y la procesión, pues el fervor religioso a este santo sigue siendo de gran devoción. En la procesión se continúa con la tradición de participar con las reproducciones de cera que tienen formas del cuerpo humano por los que están ofrecidos los enfermos.

Otro buen momento es al mediodía, a la hora del aperitivo, cuando los romeros pueden saborear unas sardinas a la brasa o una hermosa tapa de pulpo acompañada de un vino de la tierra, siempre dentro de un ambiente maravilloso. Sin duda es algo que siempre recordarás.

Luego llega el momento de la comida en un bonito y atrayente comedor, donde se abre una amplísima puerta que une la brisa marina con la propia naturaleza del campo, donde se reúnen amigos y familiares bajo la sombra de unos centenarios árboles y todos en gran armonía comparten mantel, donde van dando cuenta del menú que, aunque no sea relevante, allí se disfruta y sabe a gloria. Y si sobra algo, al anochecer se vuelve a compartir.

Para los que asisten al recinto sin comida hay una gran carpa donde se ofrecen amplios menús típicos de romería, servidos por personas con amplia experiencia en estos trabajos.

Al anochecer es hora de bajar con el santo muy despacio hasta llegar al puerto marinero. Allí, en la alameda, lo espera una gran multitud de personas para presenciar el festival de lucería que maravilla a niños y mayores. De hecho hoy en día está considerado como la mejor actividad que se realiza en el pueblo.

Finalizados los fuegos y una vez preparados los portadores del santo, la banda de música se coloca detrás de la imagen, y a los acordes de un ritmo acelerado, una gran cantidad de personas rodean a San Roquiño. A pasos agigantados llegan al atrio de la iglesia, donde se le rinde un amplio homenaje al santo.

Antes de entrar en la iglesia, todos reunidos se le hace la despedida a San Roquiño. Al son de las gaitas, los portadores de la imagen hacen bailar al santo entre ¡olés! vítores y aplausos. A continuación la banda de música interpreta el himno gallego acompañado de las voces de los asistentes, y para finalizar, todos juntos a coro lo despedimos con "¡San Roque, San Roque, San Roque es cojonudo, como San Roque, no hay ninguno!".

Arduo trabajo de la cofradía

Los integrantes de la cofradía de San Roquiño de O Carril tienen que realizar un amplio trabajo, comprometiéndose a cumplir unas tareas que son necesarias, como continuar con el mantenimiento de la capilla, prestarle atención al cruceiro (muy valorado por su antigüedad que forma parte del entorno), así como cuidar el campo de la fiesta para que su hierba este fresca todo el año y, lo que resulta más difícil, recaudar un fondo económico para poder organizar la romería.

La romería a este santo no se dejó de celebrar ningún año porque siempre hubo personas dispuestas a colaborar. No obstante hace unos años las personas que llevaban esta comisión necesitaban un relevo con motivo de su edad, por tanto era necesario que alguien se hiciese cargo de esta cofradía. Pero la encomienda no despertaba mucho interés en el pueblo y parecía que la cosa llegaba a su fin.

En ese momento surge un pequeño grupo de mujeres que acordaron unirse, prestando ilusión y ganas de trabajar. Consiguieron animar el ambiente y año a año se fue mejorando, colocando esta romería en un puesto destacado. Son Lola Ferreiro, Mª del Carmen Barreiro, Raquel Diz, Carmiña Maneiro, Rosa María González y Maribel Diz.

Este fue un año especial para estas mujeres, pues lograron un amplio terreno que está cerca del cruceiro muy beneficioso para la celebración de la romería. Y es que desde que se perdieron los pinos de A Tomada se nos fue un espacio que era muy utilizado el día de la fiesta. Además el campo actual se estaba quedando pequeño debido a la gran afluencia de romeros.

El buen trabajo y comunicación de estas cofrades, sumada a la buena voluntad y amabilidad del propietario de la finca (que no puso ningún inconveniente, solo buena disposición) permitirá que este fin de semana San Roque estrene ubicación. Un regalo de esta magnitud merece todo nuestro agradecimiento y gratitud: el nombre de Paco Lijó Casáis continuará en el recuerdo de los carrilexos.

Paco Lijó es natural de O Carril. De joven, al finalizar la carrera de Medicina, por motivos de trabajo se tuvo que desplazar a Andalucía, donde lleva algo más de cincuenta años ejerciendo su profesión. Cuando vivían sus padres visitaba el pueblo con más frecuencia. Es un vecino que le tiene cariño a O Carril y que se siente enamorado de la cultura gallega; una persona muy querida por sus vecinos y además un aventajado en la música de cuerda.

El cruceiro

El siguiente trabajo que quieren realizar las cofrades de San Roquiño es poder mejorar el cruceiro, que con el paso del tiempo sufre deterioro en sus piedras. La base y la columna se está inclinando de forma alarmante. Sé que las cofrades ponen interés en su restauración, ya que hace algún tiempo se pusieron en contacto con una persona responsable del Ayuntamiento para que informara a Patrimonio o a quien corresponda para una valoración para su restauración. Ya pasó un largo tiempo sin ninguna noticia, por lo que la comisión este mismo año decidió presentar la petición por escrito al alcalde por si tiene a bien conceder la ayuda necesaria para salvar este antiguo cruceiro. La comisión sigue a la espera de recibir una respuesta.

*Vecino de Carril, expresidente del Círculo Artístico Gato Negro