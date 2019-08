García se siente indefenso y denuncia "descontrol"

Alberto García, el que fuera alcalde socialista de Catoira durante tres décadas, se siente "indefenso" ante el nuevo gobierno y denuncia el "descontrol" existente tanto en el ejecutivo como en el funcionamiento interno de la Administración local. Viene esto a cuento de la celebración de la Romería Vikinga y del hecho de que se personara ayer a las nueve de la mañana en el consistorio para solicitar copia de los informes existentes en relación con la decisión de Capitanía Marítima de prohibir la presencia de embarcaciones privadas en la zona de influencia del desembarco vikingo.

"No solo no se me facilita la información que pido, sino que tampoco se da entrada en el registro a todas las solicitudes que planteo", relata el exregidor. Respecto a lo sucedido ayer asegura que cuando llegó al consistorio "no había ningún funcionario atendiendo el registro" y "cuarenta minutos después apareció por allí una concejala del gobierno del BNG que dijo no saber nada del descontrol existente en las oficinas municipales". Es esto lo que lo lleva a decir que "el descontrol es absoluto y preocupante".