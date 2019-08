Los conciertos a pie de playa ganan protagonismo en O Grove

El local de copas El Náutico, en A Barrosa, es la referencia indiscutible, por ser capaz de subir a su escenario a algunos de los artistas y bandas más importantes del panorama musical español. Pero en la "península de las playas", O Grove, son cada vez más los locales situados a orillas del mar en los que se organizan conciertos en directo, para deleite de sus clientes y del conjunto de los bañistas.

Esta práctica cada vez más extendida está contribuyendo de manera decisiva a engrandecer la imagen de la localidad meca en temporada estival, convirtiéndose en una alternativa de ocio destacada tanto para los turistas como para la población local.

Pueden citarse como ejemplos las recientes actuaciones de "The Velvet Crab", en el Chiringo Portiño, la de Xabier Davila, en Kiosko Areaso, o la de DJ Maxi Lojo, en la playa de As Pipas.

Se suman, como queda dicho, a las ofrecidas en El Náutico de A Barrosa, en San Vicente, donde en los últimos días destacó la presencia de Vetusta Morla, Juan Perro, Depedro y tantos otros.

Desde ayer y hasta fin de mes se espera en esta sala a Marlango, Vancouvers, Jorge Drexler & Kevin Johansen, Los Estanques, Puerta Sur, María La Mónica, Ton & Teira, Morgan, María Yfeu, Antonio Zambujo, Juan Zelada y Coque Malla.

También actuarán en este local The Mani-Las, Mikel Eretxun, Andrés Suárez, Sandra Bernardo, Dorian, Rubén Pozo & Lichis, Elefantes, Chanquetes, Marwan, Taburete, Los Secretos, La Casa de los Ingleses, Delaporte, Alice Wonder, The Soul Jacket, Pablo Lesuit, Río Bravo, Jenny and The Mexicats, Ángel Stanich Band, Anni B Sweet, Los Árboles, Rufus T Firefly y Lori Meyers.