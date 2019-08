Señorío de Rubiós obtiene el primer premio en la LXVII edición de la Festa do Albariño

Las damas y cabaleiros do Albariño, en el Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns. // Noé Parga

El vino Señorío de Rubiós, de Pontevedra, se alzó con el primer premio de la cata a ciegas celebrada en la LXVII edición de la Festa do Albariño de Cambados. El segundo puesto fue para Lagar de Costa, de Cambados y en tercer lugar quedó Castel de Fornos, de Bodegas Chaves, en Ribadumia. La entrega de premios tuvo lugar a los postres del Xantar del Albariño, coronando el día grande de exaltación del blanco rey de las Rías Baixas, en el que también fueron investidos la dama y cabaleiros del Capítulo Serenísimo.

Por primera vez los premios a los ganadores de la cata a ciegas no fueron entregados por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien este año solo estuvo presente en los actos del Capítulo Serenísimo celebrados al mediodía en el Patio de Armas del Pazo de Fefináns. El presidente argumentó que por cuestiones de agenda no podía estar en la comida oficial del Albariño porque por la tarde tenía que estar en un acto en Vigo.

La última jornada de la Festa do Albariño comenzó al mediodía con un desfile de los representantes de las distintas cofradías gastronómicas desde el Auditorio da Xuventude hasta el Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns, donde se reunieron invitados y autoridades para participar en los actos del 50 aniversario del Capítulo Serenísimo, que este año ordenó a una dama y cuatro cabaleiros.

El evento estuvo presidido por el titular de la Xunta de Galicia y "gran mestre" de la Orden del Capítulo Serenísimo del Albariño, Núñez Feijóo, que estuvo con el máximo representante del Consello Regulador Rías Baixas, Juan Gil de Araújo, y el directivo del Capítulo, Pedro Piñeiro Lago.

Núñez Feijóo destacó que el Capítulo Serenísimo del Albariño consigue formar "una gran coalición de mujeres y hombres que tienen ante sí el reto de gobernar el futuro de este valor de nuestra tierra que no es otro que los vinos en general y el albariño en particular. Los nuevos líderes que hoy toman posesión aquí, en Cambados, pasan a tener una función diversa y por eso año tras año la organización analiza pormenorizadamente y estudia con mucho cuidado los perfiles a los que les delegamos las competencias de defender el vino albariño en cualquier lugar del mundo. Hemos estudiado con meticulosidad sus currículos, hemos tenido alguna duda, que no voy a hacer pública, y hemos decidido por una amplia mayoría investirlos dama y cabaleiros del albariño. Su trabajo debe ser a partir de hoy velar por la producción, la comercialización, las relaciones internacionales y por la difusión y divulgación, y porque las políticas del vino sigan impulsando con rigor desde las responsabilidades de los nuevos líderes del albariño"

Con estas palabras el "gran Mestre" del Capítulo Serenísimo se refirió a la nueva dama del Albariño, la investigadora farmacéutica de la USC María José Alonso Fernández, y los cabaleiros Xan Allegue López (presidente de la bodega Martín Códax), Simon Manley (embajador del Reino Unido en España), Domingo Villar (escritor), Manuel Villanueva de Castro (director de contenidos de Telecinco) y José González Vázquez (conselleiro de Medio Rural).

En el acto protocolar del Capítulo Serenísimo también se entregaron las Follas de Prata al enólogo Pablo Estévez, al director xeral de Medio Rural, José Balseiro Guinarte; Sandra García Santiago, de Bodega Paco y Lola; Arturo Grandal Vaqueiro, exalcalde de Salvaterra; Óscar Ibañez, maestro gaiteiro; Isabel Salgado de Andrea, de la Bodega Fillaboa; y los hermanos Villar, representantes de la Joyería Villar. También fueron distinguidos como Albariñenses de Honra la delegación de Comercio de Uruguay, representada por Rodolfo Rodríguez, el Centro Escolar de Capacitación Rural, con David Palacios al frente, y el grupo Manso y Amigos.