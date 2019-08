A Illa y Vilanova piden a Tráfico que regule la salida del puente para aliviar los atascos

Los enormes atascos en A Illa debido a la afluencia masiva a sus playas constituyen una imagen que se repite todos los fines del semana del verano. Y este no iba a ser distinto. Al buen tiempo que anima a disfrutar de una jornada playera se sumaron la Festa do Albariño en Cambados y la Vikinga en Catoira, dos eventos multitudinarios que también complicaron seriamente el tráfico en la comarca.

Con respecto a las retenciones de tráfico en A Illa, se repitieron sábado y domingo. Cualquiera que cogiese el coche a partir de las siete de la tarde para salir del pequeño municipio sabía lo que se iba a encontrar: una inmensa caravana de coches que llegaba a O Carreirón.

Evidentemente la orografía de A Illa condiciona una posible solución al problema, pues los vehículos solamente pueden abandonar la isla por una vía: el puente, con un único carril en cada sentido.

No obstante, sí existen fórmulas para que el colapso en la circulación se alivie una vez que los coches llegaron al continente, es decir, a Vilanova. El año pasado el gobierno popular de Gonzalo Durán y el socialista de Carlos Iglesias se pusieron de acuerdo para señalizar varios desvíos y no saturar la vía rápida, pero la inmensa mayoría de los automóviles no los utilizan. "No entiendo por qué no lo hacen. Hay cinco seis desvíos y están perfectamente claros", apunta el alcalde de Vilanova.

Consciente de los problemas estivales de tráfico en A Illa, Durán señala que "si estuviese la Guardia Civil de Tráfico en la rotonda de San Miguel podría aliviar algo". Por ello, anuncia que ordenará a la Policía Local que envíe un escrito a Tráfico para solicitar que, si es posible, regulen la circulación en la salida del puente de A Illa.

Por su parte, el concejal de Seguridad del pequeño municipio, Luis Arosa, coincide en que la regulación del tráfico por parte de unos agentes podría ayudar a reducir los atascos en Vilanova, ya sea por parte de la Guardia Civil o de la Policía Local vilanovesa. En este sentido, Gonzalo Durán sostiene que esa carretera no es competencia municipal.

Tampoco lo es la que da acceso al puente de A Illa desde el interior del municipio, pero los policías locales de esta localidad, preocupados con la situación, se ponen a regular el tráfico igualmente en momentos de colapso. Esto significa que "salen dos horas más tarde de su turno", destaca el concejal Luis Arosa, quien agradece a la plantilla, formada actualmente por tres oficiales y dos auxiliares, su colaboración.

Con respecto a los desvíos señalizados, Arosa comprende en cierto modo que los turistas que no conocen la zona no los utilicen, pero "la gente que va hacia Vilagarcía, Catoira o Valga debería ir por Vilanova en vez de por la vía rápida. Llegarían antes y ayudarían a reducir los atascos".

Desde el acuerdo alcanzado el año pasado entre A Illa y Vilanova para intentar reducir las retenciones en la circulación con motivo de la afluencia a las playas isleñas, no ha vuelto a haber contacto entre las partes para reforzar la medida o tomar otras distintas. Esperan que la Guardia Civil de Tráfico atienda la petición que cursará Vilanova.