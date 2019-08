La Guardia Civil detecta 140 positivos en alcohol y 3 en drogas en los controles de la Festa do Albariño

Un total de 2.783 pruebas de alcohol y drogas realizaron efectivos de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en el marco de un dispositivo especial establecido con motivo de la Festa do Albariño en el término municipal de Cambados. En estos controles se detectaron 140 positivos en alcohol y 3 en drogas, así como 2 por conducir de forma temeraria y poner en riesgo la integridad de las personas.

El objetivo de este dispositivo especial fue poner fuera de la red viaria a aquellos conductores que habían consumido alcohol y drogas. De las 2.778 pruebas de detección de alcoholemia, 140 dieron positivo y de éstos, 121 fueron denunciados por vía administrativa, mientras que a los 19 restantes se les ha instruido diligencias penales por superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado.

Dentro del mismo orden de actuaciones, fueron investigados otros dos conductores por intentar eludir los controles de alcoholemia. En su intento se ha observado que pusieron en peligro concreto la seguridad de diversos conductores o usuarios y la suya propia, hasta que acabaron sufriendo sendas salidas de vía. A ambos conductores se les atribuye la comisión de sendos delitos de conducción temeraria castigados con penas de prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir vehículos por tiempo superior a uno y hasta 6 años.

En el apartado de control de drogas, fueron sometidos al test salival 5 conductores y resultaron positivos 3, a los cuales se les ha formulado el expediente por vía administrativa. Entre las drogas más consumidas están el cannabis, seguido de la cocaína. En el caso de las drogas, la ley prohíbe conducir con presencia de estas sustancias en el organismo del conductor, quedando excluidas las que se utilizan bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica. Esta infracción catalogada como muy grave está castigada con una sanción de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir.

La Guardia Civil señala que, si bien son una minoría los conductores que han arrojado resultado positivo sobre el total de los sometidos a las pruebas, el balance no es satisfactorio, toda vez que lo deseable para la seguridad vial es formalizar el menor número de actuaciones posibles derivadas del consumo de estas sustancias. También advierte que, aunque los conductores se crean en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, la ingesta de alcohol y drogas hace que se multiplique el riesgo de provocar accidentes.

El aspecto positivo del dispositivo especial de Tráfico durante la Festa do Albariño fue la inexistencia de siniestros viales graves en las vías interurbanas limítrofes de Cambados. Los guardias civiles del Subsector de Tráfico de Pontevedra continuarán realizando este tipo de controles a los conductores a cualquier hora del día y en cualquier carretera. El próximo control especial será con ocasión de la Festa da Auga en Vilagarcía de Arousa, donde se reforzarán los controles.