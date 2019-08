La vilagarciana Cristina Durán, autora de la imagen oficial de la Festa da Auga 2019

La Festa da Auga 2019 ya tiene imagen oficial. Se trata de un collage de fotos del recorrido del evento, un diseño de Cristina Durán (Vilagarcía, 1980), quien ya se encargara de la imagen de la fiesta en el año 2013. "La camisola de la Festa da Auga será una panorámica de los diferentes momentos del día de la fiesta, desde la iglesia de Santa Eulalia hasta la capilla de San Roque, y a la vuelta por todas las zonas húmedas hasta la calle Baldosa. Una mezcla de imágenes del recorrido de la fiesta tal y como yo lo recuerdo desde niña y hasta ahora, usando para su montaje un montón de fotos, muchas de ellas cedidas por Iñaki Abella", fotógrafo de FARO DE VIGO, señala la creadora.

La imagel oficial se utilizará tanto en los carteles como en las camisetas, que se venderán el próximo sábado 10 de agosto en la Plaza de Galicia (en días posteriores en función del stock).

Cristina Durán estudió Bellas Artes y fotografía. En Madrid estudió en una escuela que le permitió explorar la fotografía desde lo analógico, pero también le abrió la puerta digital, que por aquel entonces todavía no estaba en auge.

Trabajó en el estudio de Eugenio Recuenco, fotógrafo de moda y publicidad, con el que la vilagarciana se especializó en postproducción digital. Después de unos años en su equipo, Cristina Durán se independizó profesionalmente y montó su propio estudio de postproducción digital, pero cansada de la vida frenética de la gran ciudad y "la morriña" por su tierra, decidió hacer las maletas y regresar a su Vilagarcía natal. Actualmente su oficio sigue ligado a la fotografía y a la comunicación, que trata de compaginar con diversos proyectos que le motiven personalmente.

Desde 1983

Según recuerda la asociación "Auga que nos has de beber", la Festa da Auga nació en las calles adyacentes a A Baldosa el 16 de agosto de 1983 de forma espontánea, siendo en el año 1991 cuando el Concello le otorga un carácter oficial, convirtiendo esta fecha en el día más señalado de las fiestas de San Roque.

Desde sus inicios, esta fiesta cuenta con la figura de un pregonero que arroja el primer cubo de agua (desde la capilla de San Roque) con el que da comienzo la fiesta. Se trata de una tradición que permanece intacta con el paso del tiempo.

Como siempre, la Festa da Auga arrancará el próximo 16 de agosto (viernes) a las 12.00 horas en la capilla de San Roque. La organización recuerda a los participantes que hasta ese momento (tras el primer caldero del pregonero) no está permitido arrojar agua, por tanto se ruega que se respete el cordón humano que acompaña al santo desde la iglesia de Santa Eulalia de Arealonga hasta la capilla de San Roque. Una vez dé comienzo la fiesta, miles de personas recorrerán las zonas húmedas comprendidas entre la capilla de San Roque y A Baldosa al son de tambores, bombos, cánticos y, sobre todo, alegría y buen ambiente en una fiesta de carácter popular "vinculada a Vilagarcía y a sus gentes, y construida por sus vecinos", destacan desde la asociación "Auga que non has de beber".