O Grove también es un paraíso para los conciertos

El ciclo de conciertos del Concello de O Grove, el programa de relevancia nacional que cada año se lleva a cabo en la sala de directos El Náutico, el cada vez más importante calendario de actuaciones de El Patio... Son muchas las posibilidades musicales de la localidad meca un verano tras otro. Y lo mejor de todo es que tras un julio espectacular ahora comienza un mes de agosto que nada tiene que envidiarle. Iván Ferreiro, Juan Perro, Anaut, Jenny and The Mexicats, Coque Malla, Mikel Erentxun, Sandra Bernardo, Dorian y Marwan son solo algunos de los nombres a tener en cuenta.

O Grove no es solo el paraíso del marisco. También lo es desde el punto de vista musical, con infinidad de conciertos que se llevan a cabo prácticamente desde principios de junio hasta mediados de octubre y no dejan de atraer visitantes ni de agradar a los arousanos.

Se trata de actuaciones de todos los estilos, algunas de relevancia internacional, que se ofrecen tanto a instancias de la Administración local como en diferentes locales privados.



El más popular, no cabe duda, es El Náutico, un local de copas y conciertos situado en la playa de A Barrosa (San Vicente de O Grove).

Por esta sala pasaron el mes pasado importantes grupos y solistas. Como lo son los anunciados para agosto, que arrancaba ayer con Tarque y The Limboos, para continuar entre hoy y el domingo con diferentes funciones de De Pedro, la banda de Julián Maeso, Magín Blanco, Juan Perro y Mr Cool.

Desde el lunes será el turno de Marlango, Vancouvers, Jorge Drexler & Kevin Johansen, Los Estanques, Puerta Sur, Madrid Hot Jazz Band, María La Mónica, Ton & Teira, Morgan, María Yfeu, Antonio Zambujo, Juan Zelada, Coque Malla, Jenny and The Mexicats y Ángel Stanich Band.

Todo ello en la primera quincena, anunciándose para la segunda espectáculos como el de Anni B Sweet, Los Árboles, Rufus T Firefly, Lori Meyers, Ricardo Vicente e Iván Ferreiro.

Se completa el cartel con The Mani-Las, Mikel Eretxun, Andrés Suárez, Sandra Bernardo, Dorian, Rubén Pozo & Lichis, Elefantes, Chanquetes, Marwan, un tributo a Paco de Lucía, el concierto de Taburete, Los Secretos, La Casa de los Ingleses, Delaporte, Alice Wonder, The Soul Jacket, Pablo Lesuit y Río Bravo.

Todo ello, como queda dicho, prácticamente sobre la playa de A Barrosa, un arenal que se ha dado a conocer, precisamente, por la cantidad y calidad de conciertos promovidos en la sala que dirige Miguel de la Cierva.

Y si El Náutico despedía julio y comenzaba el mes por todo lo alto, lo mismo puede decirse de otro local de copas y conciertos como El Patio, en este caso situado en pleno centro urbano de O Grove y especializado igualmente en la organización de monólogos.

Anoche se subía a su escenario el actor y monologuista gallego Xosé Touriñán, tomando hoy el testigo las versiones en acústico de "Jugones".

Mañana será el turno de David Chiquillo, la voz del grupo Cornelius, mientras que Álex Clavero hará lo propio el día 8.

Mario Riobó (Rivergood) y su proyecto acústico de versiones en solitario será el protagonista el día 9 -igualmente desde las 23 horas- y la banda que hizo historia en España como Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán (CRAG), ahora sin Rodrigo, se ocupará del concierto del día 10.

Al día siguiente se espera a Pancho Varona, el que fuera acompañante de Joaquín Sabina e integrante de la desaparecida banda Viceversa, además de compositor de cabecera para Ana Belén y Estopa, entre otros.

Ya el 16 sonarán la batería y guitarras de "RockinGina & The Sentinels", el 17 será el turno de Carolina Rubirosa y Rafa Otero, el día 23 será el momento del artista británico Adrian Timms, de gira con su primer trabajo discográfico y la música de Pink Floyd, Oasis y The Beatles, y el día 30 completará el cartel musical el cantautor Adrián Torres.

Como siempre, la música de la coctelería El Patio se complementa con buenos monólogos. Un ejemplo es el previsto para el día 15, de la mano de una estrella nacional como Luis Piedrahita.

Sin salir de O Grove también hay que tener en cuenta el concierto que el día 8, dentro del ciclo "Xoves Musicais", servirá para conmemorar el aniversario del disco "Enxebre".

Desde las 21.30 horas, Rafa Otero (guitarra) y Andrés Romero (voz) volverán a interpretar los temas que lanzaron hace un año, aunque esta vez con un formato diferente. Y es que se subirán al escenario con un quinteto participado también por el batería pontevedrés Noli Torres, el contrabajo del grupo Os Resentidos, Pablo Vidal, y Sabela Dacal, acordeonista folk de grupos como Xestreu, Carapaus o Factoría de Subsistencia, este último del actor y músico gallego Josito Porto.

Hay que recordar que el disco "Enxebre" es un original e innovador homenaje a la música tradicional gallega, pues Otero & Romero "reiventan" canciones como "Amoriños", "Camariñas", "Na beira do mar", "Ai Pepiño adiós", "A Rianxeira", "Se vas a San Benitiño", "Teño un amor en Rianxo", "A Virxe da Barca" o "Pandeirada do Grove" introduciendo en ellas influencias de flamenco o jazz.

Y hablando de los conciertos que se llevan a cabo en O Grove, no está de más recordar que volverán a ser importantes en octubre, coincidiendo con la Festa do Marisco.

A este respecto puede recordarse que actuarán la banda local Fla-Meco, MS Nina, Sticky M.A., Imelda May, Christina Rosenvinge, Triángulo de Amor Bizarro, Xabier Díaz & Adufeiras, @deViño, 5 en Zocas y A Banda do Sequío.

Como también el grupo meco Os Firrás, Novedades Carminha, Iván Ferreiro, Marem Ladson, Os Amigos dos Músicos y Los Secretos, entre otras formaciones.