Detenida una mujer tras un incendio que destruyó la casa de sus padres en Cambados

Una mujer de unos 40 años está detenida en estos momentos en el cuartel de la Guardia Civil de Cambados después de que a primera hora de esta mañana se declarase un incendio en la vivienda de sus padres, situada Cambados.

El incendio empezó poco antes de las siete de esta mañana, y arrasó la planta baja y una habitación de la casa, un inmueble unifamiliar del lugar de As Laxes, en la parroquia cambadesa de Corvillón. El inmueble ha sufrido daños estructurales de consideración.

En el momento del siniestro estaban en el interior un matrimonio, de unos 80 años ambos, y una hija, de unos 40. Según fuentes consultadas, al percatarse de lo que sucedía, los padres lograron salir al exterior, pero al ver que no estaba la hija intentaron volver a entrar, sin conseguirlo.

Se da la circunstancia de que la madre se operó recientemente de una cadera, por lo que su movilidad era muy limitada para salir de la casa.

La central de emergencias del 112 activó el operativo tras recibir la llamada de alerta de unos vecinos, que aseguraban haber escuchado gritos de auxilio procedentes de la casa.

Los equipos de extinción lograron apagar el fuego con relativa rapidez, pese a que era muy aparatoso, y fue entonces cuando iniciaron la búsqueda en el interior del inmueble, por si la hija había quedado atrapada dentro, como temían sus progenitores.

No obstante, poco después se supo que estaba sana y salva, y que se encontraba en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio, si bien la Guardia Civil ha asumido la investigación del mismo, y se están manejando varias hipótesis. En este sentido, ha trascendido que la mujer no reside habitualmente con sus padres, aunque sí habría pasado la noche. La Guardia Civil ha tomado declaración a la mujer, que en estos momentos sigue en el interior del cuartel en calidad de detenida, según fuentes consultadas.

Apuntalar la vivienda

Los bomberos y Protección Civil de Cambados van a ocuparse de apuntalar la planta baja y una habitación del piso superior, ya que el fuego le ha provocado daños estructurales. Por ello, la familia tendrá que mudarse a otra residencia, al menos temporalmente. Se trata de una familia humilde, que en estos momentos no tiene otro lugar para alojarse.

En As Laxes estuvieron varios técnicos municipales, entre ellos el arquitecto, quienes indicaron que en estos momentos el inmueble es inhabitable.

El concejal de Servicios Sociais, Constantino Cordal, ha estado en la zona para interesarse por lo sucedido, y ha puesto los servicios municipales a disposición de la familia afectada.

El edil explica que el Ayuntamiento está buscando una residencia temporal al matrimonio, una tarea compleja habida cuenta de que Cambados empieza mañana la Festa do Albariño, y la villa está prácticamente llena de visitantes.