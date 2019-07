Gran despliegue por un escape de gas en un bar del centro de Vilagarcía

Gran despliegue en el centro de Vilagarcía por un escape de gas en un bar del entorno de A Baldosa. Una dotación del Servizo Municipal de Emerxencias se desplazó este mediodía al número 3 de la calle Valentín Viqueira tras ser avisados por el 112 de una fuga de gas en El Trastero.

Los efectivos comprobaron a su llegada que la bombona seguía perdiendo propano al desconectarla de la instalación, por lo que establecieron una zona segura y procedieron a realizar las mediciones, las cuales no arrojaron resultados "peligrosos ni alarmantes". A continuación se ventiló el local hostelero.

Además de Emerxencias, hasta el lugar también se desplazaron Policía Local, Nacional y Bombeiros do Salnés. La ambulancia de 061 se anuló al no haber heridos.

Un herido en accidente de tráfico en Rubiáns

Donde sí hubo heridos fue esta mañana en un accidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta ocurrido en la avenida de Pontevedra (N-640A), a la altura del concesionario Nissan. Una persona fue traslada da al Hospital do Salnés con pronóstico reservado, según informan desde Emerxencias.