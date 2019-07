Patricia Moon y Broken Peach serán los teloneros de Bonnie Tyler

La artista galesa de éxito internacional Bonnie Tyler actúa este jueves 18 en la plaza de la II República de Vilagarcía. Esta actuación está dentro de la gira de la cantante británica en la que celebra 50 años sobre los escenarios.

Tyler es consciente de la importancia que tiene cumplir medio siglo sobre los escenarios y por eso afirma que "he puesto tanto empeño en darle un buen álbum a mis fans y he preparado una gira en la que disfrute. Sabía que esto tenía que ser especial".

Con esta gira, la artista se vuelve a poner en primera línea del panorama musical internacional. En los conciertos se interpretan algunos de sus sencillos de más éxito, así como sus nuevos trabajos, agrupados en el disco "Between the Earth and the stars". Para elaborar este nuevo trabajo, Tyler se reencuentra con su antiguo productor David Mackay, además de colaborar con estrellas de la producción actual como Amy Wadge, autor de la canción "Thinking out loud" de Ed Sheeran que acumula miles de millones de reproducciones.

La actuación de la galesa da comienzo a las 22.40, después de que sus teloneros Patricia Moon y Broken Peach enciendan los ánimos del público desde pasadas las nueve de la noche.

Las entradas se pueden recoger por 30 euros en internet hasta el mismo jueves o en taquilla por 35.