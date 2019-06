Revenidas cierra su cartel con 13 bandas

El festival Revenidas, que se celebrará este año del 9 al 11 de agosto en Vilaxoán, anunció ayer la incorporación de trece nuevas bandas con las que cierra el cartel de esta 16ª edición. Así, se subirán al escenario del festival "das linguas" Erin y Hard GZ, dos de los máximos exponentes de la escena urbana gallega: Chocolate Remix, que reinventa el reggaetón denunciando a través de sus letras diversas temáticas que afectaron al colectivo femenino y LGTB; el incombustible Leo Arremecághona; o los vigueses Skacha, que regresan al ruedo tras un descanso de siete años.

No faltará en tierras vilaxoanesas el hip hop de las Rías Baixas a cargo de Rebelióm do Inframundo; tampoco la atmósfera poética que recrea Thomas & Balea; la prometedora Carolina Rubirosa; las mezclas inesperadas de DJ Plan B; el feminismo de raíz de Ferromona DJ; la o el variado repertorio de Brassia Rapa, que interpreta desde grandez éxitos del pop hasta bandas sonoras o canciones reivindicativas actuales.

Como artistas locales estarán los vilagarcianos emergentes de TNT ni tampoco una fiscoteca móvil para el fin de fiesta.

Estas trece bandas se suman a las ya anunciadas para esta nueva edición de Revenidas. Son Gogol Bordello, Nao, Doctor Krápula, Gambeat, Bastards on Parade, Talco, Gatillazo, Los Caligaris, Mal Élevé, Tribade, Valira, The Baboon Show, El Niño de la Hipoteca, Flow do Toxo, Desakato y Los Jinetes del Trópico.

Como en las últimas ediciones, el festival volverá a combinar los conciertos de pago con actividades gratuitas para el público familiar. Los interesados pueden comprar sus abonos de tres días -con acampada incluida- por un precio de 41 euros a través de la página web www. revenidas.com.

En los próximos días la organización hará público su cartel por días y una diversa propuesta de actividades paralelas diseñadas específicamente para la ocasión.