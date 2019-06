La Guardia Civil sigue el rastro al conductor que se dio a la fuga en A Illa

La Guardia Civil de Tráfico ya ha iniciado la investigación para dar con el conductor que en la madrugada de ayer causó un grave atropello en la zona de As Aceñas en A Illa de Arousa.

El suceso se produjo en torno a las 4.30 horas cuando acompañantes del atropellado dieron parte al 112 para solicitar una ambulancia, si bien se desconocen datos certeros del vehículo y de su matrícula al ser el lugar una zona de escasa visibilidad que impidió un fácil reconocimiento.

El vehículo no se detuvo en ningún momento tras el impacto. Además, la lógica preocupación por el estado en el que se encontraba el atropellado disipó la atención sobre aspectos relativos a quien conducía el vehículo o más datos que ayudasen a su localización. Afortunadamente la persona atropellada no reviste gravedad, pese a que tuvo que ser atendida en el Hospital do Salnés debido al golpe recibido.

Hasta el lugar de los hechos se dirigieron los servicios sanitarios de urgencias, la Guardia Civil de Tráfico y los miembros de Protección Civil de Cambados. También fueron avisados los Bomberos de Vilagarcía de Arousa, por precaución. Finalizada la intervención, el herido fue trasladado al Hospital del Salnés.

El paso de personas y vehículos por el lugar en la madrugada del lunes era mucho más habitual que de costumbre. El que sea una zona de acceso a las playas y a los chiringuitos donde se celebraba la noche de San Xoán tuvo mucho que ver en el infortunio del accidente.

Tanto Policía Local como Guardia Civil están realizando diversas pesquisas al respecto de la identificación tanto del vehículo como del conductor, pero en ambos casos la cuestión no parece sencilla debido a las pocas referencias que se han podido recabar.

Cabe recordar que el hecho de que el conductor no frenase la marcha para preocuparse por el estado del atropellado le puede suponer una pena por omisión de socorro. La pena por este motivo oscila entre una multa de tres meses hasta los cuatro años de prisión en función de la gravedad de lo sucedido. En esta cuestión será clave la denuncia que presente el peatón atropellado en las próximas horas.

El hecho de la hora a la que se produjo el accidente unido a la festividad de San Xoán invitan a pensar en que el conductor huyó por temor a un resultado positivo en el test de drogas y alcohol.

El hecho producido se convirtió en todo el día de ayer en motivo de comentarios por parte de los vecinos de A Illa, si bien eran muy pocas las certezas que se manejaban al respecto. En lo que sí muchos coincidían es en señalar la zona de As Aceñas y Camaxe como complicadas para circular caminando por ellas durante la noche debido a su escasa visibilidad y ausencia de aceras en muchos tramos.