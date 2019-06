Juan Perro, Marlango, Wyoming, Coque Malla, Dorian y más en O Grove

Como cada verano, lo mejor de la música sonará en el local de copas y conciertos El Náutico, una sala donde se actúa en riguroso directo a pie de playa. Situado en San Vicente do Mar (O Grove), este archiconocido y original negocio espera ya a estrellas de la música como Coque Malla, Mikel Erentxun, Dorian, Marlango y tantos otros...

Y eso entre los confirmados, ya que, a buen seguro, en las próximas semanas saldrá a relucir alguna sorpresa por boca de Miguel de la Cierva, el responsable absoluto de este milagro musical de la playa de A Barrosa.

El día 22, sin ir más lejos, será posible disfrutar de la fiesta de San Juan y elegir entre cena y conciertos o solo conciertos. Comenzará a las 21.30 horas con actuaciones de David Chiquillo, Bakin Blues Band y Las Chamacas Molocas.

Y desde entonces todo será un no parar hasta que el verano agonice, con conciertos como los de Tony Lomba & Elio dos Santos, el 5 de julio; Tam Tam Go, que actuará al día siguiente junto con Aurora and The Betrayers; Pauliña, el día de San Fermín; y, ya el 12 de julio, Amparanoia, en sesión vespertina, y Aaron Thomas. Así se llegará al Festival Ribeiro Son de Viño, y en jornadas posteriores se dejará el escenario a La Casa de los Ingleses, Vancouvers y todo un clásico: Wyoming & Los Insolventes, el 24 de julio.

El Día de Santiago Apóstol será el turno de Última Experiencia, mientras que el 26 actuará El Twanguero y el 27 la banda de Antonio Vega rendirá un nuevo tributo al desaparecido artista.

Sofía Ellar cerrará los conciertos de julio y Juan Perro abrirá los de agosto, cuando también actuarán en El Náutico solistas o bandas como Marlango, Anaut, Jenny and The Mexicats y Coque Malla, que lo hará por partida doble. Actuará los días 13 y 14 dentro de su proyecto "La gira invisible", con la que presentará los temas de su próximo disco.

A la espera de nuevas confirmaciones puede decirse que se completará agosto con los conciertos, entre otros, de Mikel Erentxun, Sandra Bernardo, Dorian y Marwan.