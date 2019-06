El rey de los "sinpas" huye de un hotel de Vilanova tras ser descubierto

Los responsables de un hotel de Vilanova descubrieron hoy a un supuesto estafador, que se hacía pasar por empresario, y que presuntamente tiene un amplio historial delictivo por alojarse en establecimientos hoteleros durante largos periodos de tiempo, y posteriormente irse sin pagar.

Se trata de un vecino de Sanxenxo, de unos 40 años, y según la dirección del hotel vilanovés ya acumula unas 40 denuncias. Al parecer, llegó a pasar un mes en un hotel de Cambados con pensión completa y al marcharse dejó una deuda de 12.000 euros.

Esta vez fue descubierto en el Leal, un hotel situado en la playa de As Sinas, en Vilanova. Según la dirección del mismo, el presunto estafador llegó a las 23.00 horas del jueves para cenar y quedarse a dormir. Según su relato, venía de Holanda para cerrar la compra de una nave de muebles situada en la carretera de Vilagarcía a Cambados, y había hecho una reserva de 10 días con pensión completa.

Cuando la recepcionista le pidió el carné de identidad, el hombre alegó que le había quedado en su anterior alojamiento, y que iría a buscarlo a la mañana siguiente temprano. Así las cosas, la trabajadora confió en su palabra y tomó los datos que él dio verbalmente. Pero el supuesto empresario le proporcionó una identidad falsa, según la versión de la empresa.

Se quedó a dormir

El hombre cenó, se quedó a dormir y a la mañana siguiente, desayunó. Fue entonces cuando los trabajadores del alojamiento le recordaron que tenía que proporcionarles el carné de identidad, para de ese modo confeccionar la ficha del huésped, que debe remitirse a la Guardia Civil.

Al parecer, el presunto estafador empezó a ponerse nervioso, pero les dijo en qué hotel había estado antes e incluso se puso él al teléfono con ese establecimiento. Según la dirección del Leal, se trataba de un alojamiento de O Grove, y el hombre habló durante unos minutos con la recepción de ese hotel intentando explicarles donde le había quedado el DNI.

Entonces, viendo que el carné no aparecía, en el Leal empezaron a sospechar que sucedía algo extraño, y advirtieron al cliente de que iban a llamar a la Guardia Civil para aclarar lo que estaba sucediendo, y que entre tanto él tendría que esperar allí con ellos.

El hombre, sin embargo, decidió huir, metiéndose a la carrera en su coche. Según la dirección del hotel, el dueño del establecimiento y su hijo intentaron pararlo, pero no les quedó más remedio que apartarse porque el cliente aceleró e hizo ademán de atropellarlos. "Había más gente por allí que también corrió peligro porque hizo unas maniobras marcha atrás muy peligrosas", afirman desde la gerencia. Sea como fuere, logró escapar.

Llegan la Guardia Civil y la Policía Local

Los hechos sucedieron sobre la una de la tarde, y poco después se personaron en el lugar la Guardia Civil y la Policía Local de Vilanova. Fue entonces cuando se descubrió que el presunto estafador ya tenía un historial delictivo amplio, ya que en el hotel identificaron al cliente por la fotografía de la persona que ya figura en los expedientes policiales.

Se descubrió también que utilizaba un vehículo con placa falsa. "El coche era un BMW, y la matrícula era de un Renault", explican en el hotel vilanovés. Además, la recepcionista se dio cuenta de que le faltaba el bolso. Cuando lo encontró vio que la cartera no estaba dentro. Esta apareció poco después tirada en la papelera de uno de los cuartos de baño, sin el dinero.

Finalmente, se volvió a hablar con el hotel de O Grove en el que el sospechoso había estado antes de probar suerte en el Leal, y allí dijeron que se había presentado para dormir, pero que después de pedirle la documentación, él adujo que tenía que ir a la gasolinera, salió y ya no regresó.

En el Leal explican que quieren hacer públicos los hechos, "para que esta persona no pueda estafar a más hoteles". Dicen que es un hombre alto, de complexión fuerte, de tez morena, y completamente calvo. Además, tiene una marca en el rostro.

Explican que a ellos no les ha originado una pérdida económica notoria (120 euros, entre la cena, la habitación y el desayuno), pero que el lunes presentarán denuncia "por el intento de atropello" y por el robo de la cartera de la recepcionista.