"Nos tendrán enfrente si se perjudica a los vecinos"

-El mandato que acaba deja en la retina sus enfrentamientos con Carmela Silva, presidenta de la Diputación.

-La campaña también estuvo marcada por una gran tensión ¿Actuará desde el gobierno para rebajar esa tensión?

-Lo ideal es que no se registren tensiones entre gobierno y oposición más allá del enfrentamiento político normal. Ahora, yo aún estoy esperando hoy, a día 4 de junio, a que la oposición nos llame para felicitarnos y no para descalificarnos. Está claro que no han sido capaces de aceptar la derrota, que ha sido clara y democrática. Doblamos en votos al segundo y no se puede tener mal perder. Hay alcaldes de otras formaciones políticas en esta comarca que me han felicitado y yo a ellos, pero esta gente no ha sabido nunca el lugar que ocupan. También lo entiendo, porque es un equipo, especialmente el PSOE, que no ha funcionado y ahora hay gente que les pide cuentas. Si vienen a trabajar para Vilanova, se le dijo hace cuatro años, bienvenidos sean, pero si vienen a perjudicar a Vilanova y a beneficiarse de su cargo, nos van a tener en contra. La verdad es que tampoco me preocupa mucho la oposición.