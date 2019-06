El PP de Vilagarcía afronta el jueves su crisis interna con el comité ejecutivo y la candidatura municipal

Alfonso Gallego ha convocado al comité ejecutivo y a la candidatura municipal para analizar los malos resultados del PP de Vilagarcía el pasado 26-M, cuando la formación de la gaviota descendió de siete a cinco concejales al solo concentrar el 23% de los votos. La reunión estaba prevista para el miércoles, pero se aplazó -al jueves- porque el alcaldable y presidente local del partido tiene que participar en Pontevedra en un encuentro "ordinario" de la ejecutiva provincial. Allí se analizarán los malos resultados electorales de la formación conservadora en la provincia.

En el caso de Vilagarcía, el encuentro en la sede de la calle Castelao servirá además para poner de manifiesto el descontento que existe entre una buena parte de la militancia tanto con el candidato, Alfonso Gallego, como con su número dos y jefe de campaña, Miguel Ángel García Miguéns.

No obstante, teniendo en cuenta que en el PP no son muy amigos de airear sus disputas internas ni de escándalos de esta índole, no resultaría extraño que tras las explicaciones de Gallego los asistentes respondiesen con un "amén". Habrá que esperar al jueves para comprobar el grado de malestar de los afiliados y si se plasma de algún modo. Es decir, si las peticiones de dimisión que se escuchan en algunos corrillos se formalizan o no.

El descontento entre la militancia con el nuevo equipo al frente del Partido Popular de Vilagarcía ya se remonta meses atrás, se incrementó notablemente durante la campaña electoral que muchos califican de "nefasta" o incluso de "la peor en la historia del partido" y estalló tras los pésimos resultados electorales del 26 de mayo.

Algunos afiliados creen que Gallego ha cedido demasiado protagonismo a su mano derecha, Miguel Ángel García Miguéns, un empresario de Bamio novato en política que ha dirigido la campaña sin, supuestamente, dejarse asesorar por otra gente con más experiencia dentro del partido. De hecho no hubo mítines, ni siquiera el central (tradicionalmente en la Praza da Peixería), y los populares se quedaron sin cartelería en el municipio por solicitarla fuera de plazo. Por poner dos ejemplos.