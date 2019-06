El peor sitio para un transformador

La ubicación de un transformador eléctrico en Abuín (Dena), para canalizar un tendido de alta tensión, está levantando las quejas vecinales por su ubicación, al situarse justo a pie de un vial estrecho que el concello de Meaño prevé pueda ampliarse en un futuro cercano. Se trata de una instalación que tiene como objeto reforzar la red y mejorar el servicio a las viviendas del lugar del lugar de Abuín hacia la parte alta de la rúa de Santa Lucía, que viene sufriendo desde hace años problemas severos con las bajadas de tensión.

Las obras que promueve Naturgy las realizaba esta semana la empresa Elecnor. Para ello la se procedió la adquisición de unos 50 m2 de terreno de una parcela agraria, la cual tuvo que abordarse por vía expropiación a través de la Consellería de Economía al no cristalizar el acuerdo con el propietario. Los terrenos elegidos lindan con el tramo más angosto del vial, cuya anchura es de apenas 3,50 metros en ese punto, lo que dificulta en extremo la circulación en ambos sentidos. De hecho los vecinos acreditan que ya se han registrado en ese punto algunos accidentes de tráfico. Por esta razón la ampliación del vial se baraja como una opción en aras a mejorar la conexión de Dena con el polígono industrial de Nantes y acceder por él a la autovía do Salnés. No en vano, conforme crezca el ese polígono se anuncia que este vial, a modo de atajo, se convertirá en muy socorrido por el tráfico -incluido el de vehículos pesados- para comunicarse con Dena.

De ampliar el vial, la inmediatez del transformador obligaría a ocupar terrenos hacia la orilla opuesta, lo que conllevaría aumentar el radio y, con ello, la peligrosidad de la curva inmediata.

La alcaldesa Lourdes Ucha confirma que "el transformador y la distancia cumple la normativa urbanística, como para cualquier cierre, por cuanto establece en Meaño un mínimo de 4 metros al eje del vial. Por ello al concello no le cabía otra que conceder la pertinente licencia". El citado transformador responde a una estructura de planta cuadrada que, estaba prevista, fuera de 2,10 metros de lado, si bien al final Naturgy la redujo a una estructura menor de 1,80 metros. El transformador mantiene una distancia de 4,10 metros al eje del vial. Cierto que conlleva ubicar delante del mismo una arqueta, con la posibilidad de disponer un pequeño tramo de acera de todo el perímetro que en su frente ocuparía zona pública susceptible de necesitarse en el futuro para la ampliación del vial. Sea como fuere, si la ampliación ocupa los 4 metros reglamentarios se daría la circunstancia de que las puertas del transformador, cuando haya que abrirlas para acceder el interior, ocuparía bien el tramo de acera o, en su defecto, de la propia calzada.