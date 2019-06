La familia triunfadora en el Tinto: "Hay que vendimiar cuando la uva está muy madura"

Antonio Gondar Muñiz tuerce el gesto cuando se le pregunta cuál es el secreto para elaborar un buen vino tinto de Barrantes. Porque él no cree ni en secretos ni en fórmulas mágicas. "No tiene ninguna ciencia", apostilla este hombre de 47 años, natural de Padrenda (Meaño), que el sábado ganó el concurso de la Festa do Viño Tinto do Salnés en la modalidad de Barrantes.

Eso sí, está convencido de que es imposible obtener un buen caldo si no se cuidan un par de aspectos, como el momento de la vendimia o las condiciones del suelo. En este sentido, Antonio Gondar afirma que "hay que vendimiar la uva cuando está muy madura. No llega por verla pintada. La uva tiene que estar dulce, para hacer un buen vino y que aguante. Porque si se vendimia demasiado pronto, lo más seguro es que ese vino no pase del mes de febrero".

También hace hincapié en el terreno. Su caldo ganador procede de una finca que tiene en el lugar de Puxafeita, en la parroquia de Ribadumia. "Es un terreno muy seco, al lado del monte, con cepas bajas". Sus vinos rondan los 11 grados de alcohol, y han cosechado premios en el certamen de Barrantes todos los años desde 2016. "Llevamos cuatro años presentándonos, y todos los años llevamos algún premio".

Pero este fue más especial si cabe, puesto que no solo obtuvieron el primer puesto, sino que también se alzaron con el segundo. Éste lo presentó su suegro, Ramón Villanueva Pérez. Ambos empataron a 156 puntos, y su yerno cuenta que "en casa estamos muy contentos, es como decir que vale la pena seguir trabajando". "Yo contaba con sacar algún premio, pero no con dos, y mucho menos que fuesen el primero y el segundo", apostilla.

Antonio Gondar es de Padrenda, y cuenta que ya sus abuelos y sus padres hacían vino tinto de Barrantes. Una tradición que también le viene de antiguo a su suegro, que es de la parroquia de Ribadumia.

El primero de ellos confía en que de aquí a unos años el vino tinto de Barrantes pueda comercializarse con normalidad, y sin miedo a las multas. "A ver si las autoridades lo consiguen legalizar, porque en la situación actual estamos viendo que año tras año la gente corta más cepas".

Gondar Muñiz también elabora albariño, y a la pregunta de si prefiere este o el tinto, responde con diplomacia. "Depende de las comidas. Para comer un cocido o carne, mejor le va el tinto. Para el marisco, el albariño".