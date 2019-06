La Cofradía retira decenas de artes de pesca y ruedas de los fondos marinos de A Illa

La limpieza ejecutada ayer por la Cofradía de A Illa sirvió para confirmar lo que se sospechaba, que existe una gran cantidad de artes de pesca y de defensas de barcos hundidas y atrapadas en la arena de los fondos. Durante más de dos horas, integrantes del pósito y los voluntarios que se sumaron a la iniciativa retiraron todo tipo de desperdicios en una actividad que volverá a repetirse en el futuro.

Los puntos donde se localizaron un mayor número de desechos fueron los más próximos a los muelles de Cabodeiro y Xufre, así como en las inmediaciones del dique flotante de abrigo de esta última dársena, donde se descubrió una gran cantidad de artes de pesca perdidas y varias defensas de los barcos.

El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, agradeció ayer a todos los participantes en la iniciativa "su implicación, especialmente a la empresa de dragados Osmar y a nuestros buceadores de recursos específicos, que fueron los que bajaron al fondo para tratar de retirar el máximo número posible de restos". Aunque la cantidad retirada fue bastante ingente, Millán reconoce que queda mucho todavía por retirar. "Los buceadores reconocen que hay zonas en las que la acumulación de restos es muy importante y resultaba imposible retirar toda esa cantidad en una única limpieza, por lo que no se descarta que repitamos en el futuro", apuntaba ayer Millán. El patrón no dudaba en reconocer que "a pesar de la gran cantidad de nasas, artes de pesca y demás elementos que retiramos, hay que darse cuenta de que son sólo una mínima parte de lo que puede encontrarse en los fondos de estos entornos". Incluso en algunos puntos no consiguieron retirar los elementos localizados al haber quedado incrustados en la arena.

La limpieza de los fondos va mucho más allá de la retirada de estos elementos de localizaciones próximas a bancos marisqueros, sino que se trata de concienciar a la gente de que "nuestro mar, que es el medio de vida para muchos vecinos de A Illa, no puede convertirse en un estercolero, porque si mantenemos ese camino, no solo vamos a perder los bancos marisqueros, sino que perderemos muchas más cosas", insiste el patrón mayor.