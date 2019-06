Somos apoyará a Fátima Abal en la investidura solo si se firma antes un "pacto de gobierno cerrado"

A menos de dos semanas de los plenos de investidura, en Cambados todas las miradas están pendientes de los votos del Partido Popular anulados el 26 de mayo en las mesas electorales, y que Luis Aragunde reclama ahora, pues si se los diesen tendría opciones de gobernar. Sin embargo, hay otro foco importante de incertidumbre, y es si la socialista Fátima Abal tendrá apoyos suficientes para ser investida alcaldesa si el PP fracasa en la Junta Electoral Central.

En la noche electoral se daba por hecho que iba a ser la próxima regidora, pero los 43 miembros de Somos Cambados que el viernes por la noche acudieron a la asamblea de la organización para valorar los resultados electorales decidieron por unanimidad que no se le extenderá un cheque en blanco al PSOE. En el cuarto punto de un comunicado remitido ayer por Somos, se afirma que se ha acordado "que la única e irrenunciable exigencia de Somos Cambados para votar favorablemente la investidura de la fuerza progresista con mayor representación en el pleno municipal (el PSOE) será la exigencia de un pacto de gobierno cerrado y firmado".

El problema surge de que Fátima Abal ya ha dicho públicamente que su hoja de ruta no incluye ninguna reunión para negociar los repartos de área antes del 15 de junio. Su intención es copiar el guion de hace cuatro años, cuando primero se llevó a cabo el pleno de investidura y, posteriormente, los partidos se sentaron a negociar la organización del trabajo.

Pero esta fórmula no convence a Somos, de modo que Fátima Abal tendrá que replantearse su agenda o la formación que lidera Constantino Cordal renunciar finalmente a ese punto, pues si ninguno de los dos cede y Somos niega finalmente el voto a la socialista en el pleno de investidura, Luis Aragunde sería el nuevo alcalde de Cambados con siete concejales. Por lo tanto, y a expensas de lo que suceda con los votos conservadores que están en liza en Madrid, es probable que en las próximas dos semanas también haya movimientos políticos por la izquierda en Cambados.

En el mismo comunicado, Somos resalta que han crecido mucho, pues no solo lograron un concejal más que en 2015, sino que también "nos hemos situado como la segunda fuerza política en el conjunto del voto urbano". También lanzan dos mensajes a POSE y BNG. Les dicen que hay que aprovechar "la oportunidad histórica" (en Cambados no hay una mayoría absoluta de izquierdas desde 1983), y formar un gobierno "fuerte y estable", al tiempo que les pide que "no utilicen los intereses de Cambados como moneda de cambio de otras negociaciones".