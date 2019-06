La comarca de O Salnés incrementa el número de playas libres del humo del tabaco

La lucha contra el tabaquismo no solo se centra en los espacios cerrados, sino que, en los últimos años, se ha extendido a espacios como las playas gracias a una iniciativa que ha impulsado la Consellería de Sanidade y a la que se están uniendo los Concellos: expulsar el humo de los cigarrillos de las playas. La comarca de O Salnés no es ajena al programa "Praias sen fume", es más, todos los concellos con arenales están dispuestos a implementar alguna playa con esa calificación o a ampliar el número de las que ya poseen.

Vilanova y O Grove fueron los dos municipios, junto a Sanxenxo, que se sumaron a esta iniciativa. En ambos municipios llevan años luciendo la Bandeira que entrega Sanidade para premiar a las playas que pertenecen a la red que ha diseñado la entidad. Son las playas de Con da Mina (Vilanova) y Area das Pipas (O Grove). Javier Tourís, teniente de alcalde de vilanova, reconocía ayer que "estamos muy contentos con la decisión que tomamos en su día de convertirla en playa sin humo". Tourís reconoce que contar con estos arenales "no creemos que sea fundamental para conseguir un incremento del turismo, pero sí sirven para fomentar hábitos saludables entre la población y a desnormalizar el consumo de tabaco, mostrando que la playa es un lugar lúdico para compartir en familia y donde se disfruta de la naturaleza sin humos".

Cierto es que en ninguna de estas playas existe un control de si los bañistas cumplen, pero "desde que la convertimos en un arenal sin humo de tabaco, no hemos tenido ninguna queja; no es una obligación no fumar ni existe un espíritu recaudatorio, ya que no hay multas, sino que se trata de promocionar la salud y el medio ambiente". La intención de vilanova es incrementar el número de playas con este distintivo, al igual que O Grove, donde, este verano, a Area das Pipas se va a unir la de Area Grande y no se descarta que "tras analizar como funcionan y la acogida que tienen, incrementemos el número de arenales dentro de la Rede de Praias sen Fume", explica la edil de Medio Ambiente de O Grove, Ángeles Domínguez.

A los dos municipios que cuentan con este distintivo se va a unir Cambados en los próximos días. Aunque no es un lugar que destaque por su gran número de arenales, el Concello se encuentra a la espera de recibir toda la señalización necesaria para identificar estos arenales. No en vano, en Cambados van a ser tres las playas que se van a convertir en espacios sin humo este mismo verano, y las elegidas por la Consellería de Medio Ambiente son la de la Torre de San Sadurniño y los arenales de Castrelo de As Saíñas y O Facho. Dos municipios que todavía no tienen estos distintivos en sus playas son A Illa y Vilagarcía de Arousa. El primero de ellos está interesado en aplicar esta medida, pero todavía no ha elegido cuales de sus 80 arenales puede convertirse en una playa libre de humo. Lo hará en el plazo de un año, ya que la edil de Turismo, Rosi Viana, reconoce que "el próximo año queremos tener ese distintivo en alguna de nuestras playas, pero todavía tenemos que decidir cual".

En Vilagarcía ven muy complicado aplicarlo al contar tan solo con tres playas y tres calas muy limitadas de espacio en su litoral. Pese a estas limitaciones, cuentan con un arenal canino como es el de O Castelete.