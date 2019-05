De escuela a búnker contra el maltrato

La antigua escuela unitaria de Pedroso, en la parroquia vilagarciana de Bamio, se cerró en 2015 porque tenía pocos niños. El Ayuntamiento de Vilagarcía solicitó su desafectación y propuso destinar el local a un uso social. La Xunta autorizó la petición y ahora, cuatro años después, por fin el inmueble vuelve a tener actividad. El Concello firmó un convenio con la asociación de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género XTodas para cederle el uso de las instalaciones. El colectivo ha estrenado su sede con un curso de autodefensa abierto a todas las mujeres que quieran participar.

Cuatro mujeres pusieron en marcha hace tres años en Vilagarcía una asociación de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género para proporcionarles acompañamiento en todos los sentidos, sobre todo cuando deciden dar el difícil paso de denunciar. ¿Difícil? Sí. Primero porque a la inmensa mayoría les cuesta reconocer que están siendo víctimas de violencia machista y también debido a "la situación de desprotección" que sufren una vez que denuncian al agresor. "Las medidas no son efectivas. Si no, no se puede explicar que asesinen a una mujer teniendo una orden de protección", señala la secretaria de XTodas, Patricia Vidal.

Hace unas semanas que la asociación ha estrenado sede, y lo ha hecho en la antigua unitaria de Pedroso, en la parroquia de Bamio, gracias a un convenio de colaboración con el Concello de Vilagarcía, que les ha cedido el uso de la instalación después de acometer unos arreglos.

La actividad con la que el colectivo ha inaugurado su local es un curso de autodefensa que se prolongará hasta final de año y que está abierto a cualquier mujer que quiera participar, no solo a las que hayan sufrido situaciones de violencia. Se imparte un día a la semana con el instructor Mario Hermo.

Entre la decena de participantes actuales hay mujeres de todas las edades, pues la más joven tiene 18 años y la más longeva, 74.

Ocurre lo mismo en cuanto al perfil de las víctimas de malos tratos. No hay un estándard. La violencia machista no entiende de edades ni de estatus sociales. Le puede tocar a cualquiera.

XTodas atendió durante el año pasado a 22 mujeres, 9 de ellas en coordinación con el Centro de Información á Muller (CIM) de Vilagarcía que dirige Julia Barbosa. "En total fueron 74 actuaciones, 26 de ellas de información, 20 acompañamiento y 28 seguimiento", detalla Patricia Vidal.

Sin embargo en lo que va de año a la asociación solamente han llegado cinco mujeres en busca de ayuda. Esto no significa que la lacra de la violencia de género haya descendido, sino que "no todos los casos llegan a nosotros", por lo que desde XTodas abogan por una mayor coordinación entre todos los organismos implicados en la lucha contra la violencia machista.

En las atenciones realizadas, predominan las de mujeres que son maltratadas por sus parejas actuales. No obstante, "debido a la dependencia emocional que existe muchas veces no está claro si está con él o no", apunta la directiva.

Destaca Vilán que "cuesta mucho reconocer la situación" y que dar el paso sola es muy complicado. "No quieren hacer partícipes a su círculo. Si pueden hacerlo con nosotras, prefieren no involucrar a su familia en el proceso".

No todos los casos que atiende XTodas son maltratos físicos. Ahora bien, antes de llegar la primera paliza siempre hay detrás una trayectoria de violencia psicológica o emocional. "Suele haber un control excesivo a todos los niveles, creando una situación tóxica que aísla a la mujer, lo que le va creando inseguridad en sí misma, creyéndose la culpable de lo que le sucede", advierte la secretaria de XTodas.