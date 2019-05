Los conservadores mecos desoyen las críticas y zanjan su batacazo electoral sin depurar responsabilidades

El PP de O Grove, dirigido por Beatriz Castro Vidal -presidenta de la agrupación local y candidata a la Alcaldía-, se reunió en la noche del miércoles para analizar los pésimos resultados electorales alcanzados el domingo pasado. Tras ese encuentro la formación quiso lanzar un mensaje de ánimo a sus tres miembros electos, quienes tienen "total apoyo y respaldo".

Pero poco más. Que se sepa, no se depuraron responsabilidades ni se hizo autocrítica. Ni siquiera se aceptan como buenos los reproches formulados por militantes, simpatizantes e incluso miembros de la candidatura, quienes a través de FARO reclamaron, precisamente, que se depuren responsabilidades. E incluso que se presenten dimisiones.

Pero en el partido no comparten ese malestar de las bases y se limitan a "rechazar y desautorizar" a quienes vierten esas críticas "públicamente o en la prensa", llegando a definir a quienes las hacen públicas como "individuos que no representan a esta formación política ni son portavoces autorizados de la misma".

Sin un PXOM en contra

Hay que recordar que el PP ya sufrió un duro golpe en las elecciones de 2015, cuando Miguel Pérez perdió la Alcaldía y su partido se desplomó hasta cuatro representantes después de haber estado en el gobierno.

Pero, en cierto modo, aquel tropiezo podía entenderse, ya que el exregidor pagó caro su intento de aprobar un PXOM que la mayoría social rechazaba.

Lo que sucede es que esta vez los conservadores no tenían carga alguna sobre sus espaldas ya que pasaron cuatro años en la oposición y se presentaban a la nueva cita electoral supuestamente reunificados y con caras nuevas.

A pesar de ello, Beatriz Castro, que se estrenaba como cabeza de cartel, se dejó por el camino casi doscientos votos respecto a su predecesor. Así, el PP solo sumó 1.096 sufragios, frente a los 3.010 logrados por el PSOE, que alcanzó la primera mayoría absoluta de O Grove.

Esa, preocupados al ver que su partido bajó de cuatro a tres concejales, es la reflexión que hacen los militantes que piden explicaciones. Pero no parece ser la misma que hacen sus actuales dirigentes, pues en el comunicado oficial difundido ayer por Beatriz Castro y su equipo no entran a valorar las razones del batacazo electoral ni asumen responsabilidad alguna, sino que se limitan a resaltar que "todas las personas en su ámbito particular y laboral merecen el debido respeto y consideración, y de manera especial los candidatos y los representantes públicos elegidos democráticamente".

De este modo los conservadores tratan de cerrar filas nuevamente y se aferran a que, a pesar de haber perdido votos y encontrarse en uno de los peores momentos en la historia de esta formación en la localidad meca, "seguimos siendo la segunda fuerza política en la Corporación y el primer partido de la oposición", aunque sea con solo 249 votos por encima de Esquerda Unida y 501 más que el BNG.

Castro, Prol y Rivera

Así pues, Beatriz Castro, Víctor Otero Prol y Martín Rivera, que son quienes ocuparon los tres primeros puestos de la listas, y por tanto los elegidos en las urnas para convertirse en concejales si toman posesión en la sesión de investidura del día 15, se disponen a "realizar la tarea encomendada por los votantes de manera constructiva, fiel a los valores que representamos y en defensa de los intereses de los vecinos".

Por cierto, que el PP quiere agradecer a sus 1.096 votantes "la confianza depositada en nuestra formación política" y aprovecha para "felicitar nuevamente al PSOE y demás partidos políticos con representación en la Corporación".