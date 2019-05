El Bloque de Cambados sí se ofrece a entrar en un gobierno de izquierdas

Los militantes del Bloque Nacionalista Galego de Cambados han decidido finalmente que aceptarían formar parte de un gobierno municipal de izquierdas.

Así se decidió el jueves por la noche en la asamblea que los nacionalistas celebraron en su sede de la calle Borrón.

El cabeza de lista y líder del BNG, Víctor Caamaño, manifestó esta mañana que "estaríamos dispuestos a formar parte de un gobierno alternativo". Añade que los militantes han optado por repetir la fórmula de gobierno en coalición que funcionó durante el pasado mandato pero que, en cualquier caso, "la decisión ya no depende de nosotros".

Víctor Caamaño también ha dejado claro que el BNG "apoyará la lista más votada" en la sesión de investidura, en alusión a la de Fátima Abal y el Partido Socialista.

El líder del Bloque cambadés no ha querido hacer más declaraciones por el momento. La situación política en este municipio está marcada por la incertidumbre.

Por un lado, el Partido Popular ha reclamado como válidos una serie de votos que le fueron anulados en las mesas durante la jornada electoral, y está previsto que la Junta Electoral de Zona responda a su recurso a lo largo del día de hoy.

En cualquier caso, los conservadores podrían recurrir incluso a la Justicia ordinaria, con lo que la investidura podría dilatarse hasta bien entrado el mes de julio.

Por otra parte, Fátima Abal -cabeza de cartel de la lista más votada por la izquierda ya que, si se tienen todas en cuenta la ganadora fue la del PP- ha dicho que primero quiere celebrar el pleno de investidura, y que después será el momento de sentarse a hablar de los pactos y el reparto de áreas.

Un aspecto que podría disgustar por lo menos a Somos Cambados, que no es partidario de extender un cheque en blanco en favor de Fátima Abal, y quiere empezar a negociar cuanto antes.

Sea como fuere, y a expensas de lo que suceda con los votos reclamados por Luis Aragunde, el horizonte de la izquierda se despeja un poco con la decisión de los militantes del BNG de estar en el gobierno. El lunes, Víctor Caamaño, había dicho que cabía la posibilidad de que se fuesen a la oposición, al entender que habían trabajado muy duro en el anterior mandato, pero que habían sido otros partidos los que habían recogido en forma de votos los frutos de ese esfuerzo.