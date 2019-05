Fátima Abal: primero será la investidura, y después las negociaciones

Si en 2015 el panorama político de Cambados no se despejó hasta el pleno de investidura, algo parecido podría suceder este año. La reclamación de Luis Aragunde ha introducido un elemento de incertidumbre importante en el escenario, pero tampoco está mucho más claro por la izquierda.

De hecho, la alcaldesa en funciones y aspirante a la reelección, Fátima Abal, anunció ayer que dejará el grueso de las negociaciones con los demás partidos políticos para después del pleno de investidura.

"Tanto el candidato del BNG, Víctor Caamaño, como el de Somos, Constantino Cordal, me llamaron el domingo y me manifestaron que iban a facilitar la investidura. Además, Somos dijo que no se presentaban para tener dedicaciones remuneradas por el Ayuntamiento, así que mi intención es celebrar primero el pleno de investidura antes de negociar el reparto de las áreas", declaró ayer Fátima Abal.

La alcaldesa recuerda que en 2015 se siguió el mismo guion, y que la conformación del gobierno se perfiló cuando ya ella era alcaldesa.

Fátima Abal había anunciado que quería reunirse con los demás partidos ayer, tras la junta de gobierno, pero finalmente no fue posible, pues no todos acudieron a la misma. En cualquier caso, ha dicho que de aquí al 15 de junio sí quiere hablar con los partidos -incluido José Ramón Abal-, pero no de aspectos organizativos del próximo ejecutivo.

Este anuncio puede suponer un terremoto por la izquierda. Es casi seguro que el BNG se irá a la oposición voluntariamente, y a Somos las palabras de la alcaldesa seguramente no le gusten. Cordal ya avisó de que quería sentarse a hablar cuanto antes y de que ellos no darán ningún cheque en blanco.