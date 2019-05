Vilagarcía se rebela contra las "reválidas"

Los colegios gallegos acogieron ayer la celebración de las pruebas de evaluación de diagnóstico, más conocidas como "reválidas". Es el quinto año de implantación de estas pruebas y en Arousa siguen generando el mismo rechazo que el primer día. De hecho el absentismo fue muy elevado, tanto en tercero como en sexto de Primaria, a tenor de los datos facilitados por varios centros de la comarca.

Todos estaban convocados para las "reválidas" de tercero, mientras que para las de sexto se realizó un sorteo. Los CEIP O Piñeiriño y A Lomba estaban entre los seleccionados. Las pruebas durarán dos días (ayer y hoy) y se llevan a cabo durante toda la mañana con descansos de quince minutos entre cada cuadernillo.

En O Piñeiriño están matriculados 48 alumnos en el último curso de Primaria y solo se sometieron a estas pruebas de nivel once, es decir, un 23%. En tercero la participación fue todavía menor, con solo tres niños de los 41 que habitualmente acuden a las aulas.

Con respecto al colegio A Lomba, la abstención fue más alta en sexto curso, pues según la información proporcionada por el centro se sometieron a la primera parte de la "reválida" tres menores de los 59 matriculados en este colegio de doble línea. Con respecto a tercero, cubrieron los cuadernillos un total de 15 niños de entre 8 y 9 años.

Al CEIP Rubiáns, ubicado en el rural vilagarciano, no le tocó en esta ocasión la "reválida" de sexto; solo la de tercero, que es fija para todos los colegios. No obstante la dirección tendrá que devolver la práctica totalidad de los exámenes, ya que solo los hicieron dos alumnos. Los demás de tercero no fueron a clase.

En Vilanova, en el CEIP San Bartolomeu, en la parroquia de Tremoedo, se llevaron a cabo las pruebas de evaluación de diagnóstico en tercero y en sexto. El absentismo rozó el 100%, ya que de sexto no asistió ningún menor y de tercero dos.

Lengua y matemáticas

En base a la información facilitada por los centros, en el caso de sexto, para cubrir cada cuadernillo se ofrece un máximo de 60 minutos, aunque hay alguno de 30.

Ayer se hicieron cuatro pruebas y hoy tocarán otras cuatro. Con respecto a las materias, hay competencia lingüística en castellano, gallego e inglés, matemáticas y ciencia y tecnología. Para los alumnos de tercer curso se establecen dos cuadernillos en cada jornada, en lugar de cuatro.

La presidenta de la Asociación de Nais e Pais (Anpa) de O Piñeiriño y miembro de la Coordinadora de Anpas de Vilagarcía, Marcela Diz, considera que las "reválidas" no son necesarias y "causan nerviosismo en los niños, que ya de por sí están en época de exámenes". Además, añade, "se pone en duda la calificación del profesorado que evalúa a los alumnos a diario". Con todo, desde esta Anpa no hacen un llamamiento al boicot, pues "cada familia es libre de enviar a su hijo a la prueba o no". Varios directores coinciden en el alto grado de rechazo de las "reválidas" entre los padres.