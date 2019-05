La Junta Electoral mantiene la nulidad de los 15 votos que reclamaba el PP de Cambados

La Junta Electoral de Zona ha rechazado las pretensiones del Partido Popular de Cambados de validar 15 votos suyos que el domingo fueron declarados nulos en las mesas electorales. Así, ha mantenido el criterio de las mesas, y no ha dado por buena ni una sola papeleta.

La Junta se ha reunido esta mañana en los juzgados de Cambados. Fue una reunión que levantó una enorme expectación en la villa, dado que si la comisión validase entre ocho y nueve sufragios del PP, los conservadores arrebatarían un concejal a Somos Cambados, y el escenario electoral daría un vuelco importante.

Con ese octavo concejal, el PP empataría con la izquierda a número de ediles y podría gobernar Cambados con el apoyo o la abstención de José Ramón Abal, que volvería a ser clave en la política municipal.

Pero la Junta Electoral no ha encontrado razones para validar ninguna papeleta del PP. Sobre todo, estaban en duda los sobres que contenían votos de las elecciones europeas (que se celebraron también el domingo). En tres sobres blancos, aparecieron dos papeletas, una para las locales y otra para las europeas; y en otros dos sobres blancos, aparecieron solo votos para las europeas.

Para el Partido Popular cambadés la intención de voto quedaba claro en estos cinco casos. Los conservadores entienden que la misma intención de voto se podía percibir en otras papeletas, como una en la que aparecía una raya azul de bolígrafo, pero que no tocaba ningún nombre de la candidatura ni las siglas de la misma.

Otros votos eran más difíciles de defender, pues incluso contenían expresiones ofensivas hacia el PP o el propio Luis Aragunde, así como firmas o garabatos.

A la reunión acudieron los principales portavoces políticos de Cambados, y la Junta Electoral, compuesta por los representantes judiciales y los vocales de los partidos políticos, mostró las papeletas recurridas. Posteriormente, se indicó que se mantendría el criterio expresado el domingo por los miembros de las mesas, que a su vez se apoyaban en una instrucción anterior de la Junta Electoral de Zona.

En la Junta Electoral también estaba representado el PP, en la figura de Martín Serantes, pero tampoco puso reparos importantes a la declaración de los votos como nulos.

Aún puede recurrir

En cualquier caso, el PP todavía puede recurrir esta decisión. Luis Aragunde todavía dispone de 24 horas para presentar una reclamación por escrito ante la misma Junta Electoral. Si la resolución es una vez más desfavorable, aún podría recurrir ante la Junta Electoral Provincial y, en una instancia superior, a la Central. Incluso de considerarlo pertinente, podrían llevar el asunto a la justicia ordinaria.

Eso sí, Somos Cambados explica que ellos también reclamarán una serie de votos para las europeas dirigidos a En Marea, que fueron depositados en la urna de las municipales. La postura de la formación que dirige Constantino Cordal es que si la Junta Electoral da por buenas las papeletas de las europeas del PP, también tendrá que validar los de En Marea, si sigue el mismo criterio. En ese caso, el PP ya necesitaría más de nueve votos para alcanzar la octava concejalía.