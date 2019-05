La Junta Electoral decide hoy si valida los votos que resucitarían a Aragunde y Abal

La política en Cambados lleva cuatro años abonada al infarto. Aunque los resultados del domingo vaticinaban una investidura plácida para Fátima Abal y un gobierno estable de la izquierda por primera vez desde los años 80, dos factores han vuelto a convulsionar la escena política cambadesa. Por un lado, la posibilidad de que el BNG se marche voluntariamente a las filas de la oposición; y, en segundo, porque el PP quiere vender muy cara su derrota, y ha presentado una reclamación para que se le admitan una serie de votos que el domingo fueron declarados nulos.

El candidato del PP, Luis Aragunde, explica que han solicitado como válidas 15 papeletas. Y necesitan entre ocho y nueve para conseguir el octavo concejal. Si lo lograsen, la ecuación matemática variaría, y volvería a ser exactamente la misma que en 2015, ya que el edil ganado por el PP lo perdería Somos.

Ahora, la izquierda tiene nueve concejales (cuatro el PSOE, tres Somos y dos el BNG), lo que equivale en Cambados a la mayoría absoluta; el PP tiene siete; y Cambados Pode, uno. Pero si el PP obtiene entre ocho y nueve votos más de ese paquete de nulos, lograría su octavo edil y la izquierda quedaría en ocho. Eso supondría que José Ramón Abal, de Pode, sería una vez más llave de gobierno y tendría otra vez en sus manos el destino político del Concello.

Luis Aragunde sostiene que el PP considera que les deberían dar por buenos los votos nulos impugnados, puesto que "demuestran una intención clara de voto al PP". A modo de ejemplo, cita el caso de un sobre blanco, de las elecciones municipales, en el que aparecieron dentro dos papeletas, una de las municipales y otra de las europeas, pero ambas del PP. Aragunde también espera que la Junta Electoral de Zona les dé por bueno un voto en el que apareció una raya azul, pero que no toca ningún nombre. Otra papeleta apareció rota. Otras fuentes indican que también hay votos manifiestamente nulos, ya que algunos aparecen con nombres tachados, firmados o incluso contienen expresiones ofensivas dirigidas a Aragunde. Otro sobre contenía una hoja de una candidatura del PP, pero para el Senado.

Las impugnaciones fueron presentadas el mismo domingo por los interventores del PP en las mismas mesas en las que se declararon nulos los sufragios, y la decisión se tomará en la reunión de la Junta Electoral de Zona, que se celebrará a partir de las 10 de la mañana de hoy miércoles.

Si la decisión no convence a uno o más partidos, los que se consideren perjudicados todavía podrían apelar a la Junta Electoral Provincial o a la Central, lo que provocaría que el horizonte político en la Vila do Albariño no empezase a despejarse hasta bien entrado junio. En último extremo, incluso se podría recurrir a la Justicia ordinaria.

Si el PP obtuviese un octavo concejal, Aragunde sería alcalde si José Ramón Abal le apoya o se abstiene. El edil de Pode, que ya estaba desahuciado, dio por hecho el domingo que ya iba a estar en la oposición, aunque Fátima Abal dijo que no le descartaba para el gobierno y que hablaría con él.

Aunque estos vuelcos electorales en los despachos judiciales son infrecuentes, en la comarca aún se recuerda lo sucedido en 2003, cuando el PP arrebató la Alcaldía de Ribadumia a José Ramón Barral, "Nené" por unos pocos votos que le habían declarado nulos.