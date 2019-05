alfonso gonzález gallego "La derecha se fragmentó; me quedo para liderar una oposición constructiva"

Alfonso Gallego se queda. Tras la debacle electoral del domingo, cuando el PP de Vilagarcía cosechó el peor resultado de su historia, logrando solo cinco concejales (nunca antes había bajado de siete), el alcaldable popular manifestó públicamente que ponía su cargo a disposición del partido. "Es lo que tiene que hacer cualquier candidato cuando los resultados no son buenos", opina Gallego. Esperó la llamada de la cúpula. Y esa llamada llegó. Por triplicado. Así, el lunes, tanto el presidente del PP provincial, Alfonso Rueda, como su número dos, José Manuel Cores Tourís, y también la diputada Ana Pastor se pusieron en contacto con el vilagarciano para darle "fuerzas y ánimo para seguir trabajando". Un mensaje de apoyo que le pidieron trasladase a todo su equipo. Por tanto Alfonso Gallego aclara las dudas y asegura que tomará posesión de su acta de concejal el 15 de junio para liderar la oposición.

- Cinco concejales y 4.170 votos, un 22,9% del total. Ahora que ya ha podido analizar de forma más detenida los resultados, ¿qué ha fallado?

- Son las primeras municipales en las que aparecían Ciudadanos y Vox. La suma de los votos de estos dos partidos y del PP son 200 más que los cosechados por el PP en 2015. Por tanto se dividió el voto. También tenemos que valorar que somos un equipo nuevo, joven, que hemos renovado la candidatura en un 80% en relación a la anterior. Somos menos conocidos. Ni yo ni los números dos, cuatro y cinco de la lista hemos estado en la corporación municipal. Por tanto es más difícil hacer llegar a la gente nuestro proyecto de ciudad. No obstante Alberto Varela ganó las elecciones con un grado de conocimiento en la ciudad similar o incluso inferior al que tenía yo. Para mí fue una sorpresa el resultado de Vilagarcía en Común, que tenía cuatro concejales en la corporación [bajo otras siglas] y pensé que le harían un poco de pupa al PSOE, pero no ha sido así, pues los tres ediles que perdió en Común y el del BNG fueron para el Partido Socialista, que concentró el voto de la izquierda. Y la derecha se fragmentó.

- La noche electoral dijo en la sede de la calle Castelao que como presidente del partido y como candidato asumía toda la responsabilidad del batacazo en las urnas.

- Por supuesto. Es lo que tiene que hacer cualquier candidato cuando los resultados no son buenos. Ayer [por el lunes] recibí la llamada del presidente del PP provincial, Alfonso Rueda, del secretario general, José Manuel Cores Tourís, y de Ana Pastor, tres personas muy relevantes. Los tres me dieron ánimos y fuerzas, diciendo que somos un equipo joven con una trayectoria por delante y me animaron a seguir trabajando. Me dijeron que se lo transmitiera a todo el equipo y la verdad es que son unas palabras que nos dan ánimos para seguir con nuestro proyecto.

- Por tanto tomará posesión de su acta de concejal y seguirá al frente del partido. Vamos, que se queda.

- Sí, sí. Cuando hay unos malos resultados uno debe poner su cargo a disposición del partido. Esperé la respuesta y esa respuesta ha sido positiva.

- ¿Cómo plantea su labor al frente de la oposición?

- Trabajaré para que nuestro proyecto de ciudad llegue a todos los vilagarcianos. Es cierto que el PSOE tiene mayoría absoluta pero en nuestro programa hay propuestas que son beneficiosas para todos los vecinos, independientemente del color político que las presente. Creo que son factibles y que se pueden aprobar en el próximo mandato.

- Una oposición constructiva.

- Sí. Me considero una persona constructiva. De hecho si me metí en política fue para mejorar la vida de la gente.

- Varela ha logrado una holgada mayoría con doce concejales, pero se ha comprometido a trabajar como si no la tuviera, dialogando con las demás fuerzas políticas. ¿Es escéptico con esta promesa o se la cree?

- La verdad es que no me lo creo mucho porque en este mandato gobernó con una minoría encubierta con el BNG y Alves, el concejal tránsfuga de Esquerda Unida. Con ellos tenía ese diálogo, olvidándose de las demás fuerzas políticas. Ojalá en el próximo mandato el diálogo se extienda a todos los partidos en beneficio de Vilagarcía.