"Con todo somos a terceira forza"

"En primeiro lugar, agradecer o traballo de todas as persoas que colaboraron na candidatura, tanto facendo parte da mesma como participando na campaña, difudindo a mensaxe ou colaborando como apoderados/as e interventores/as. Agradecer o apoio das 1.436 personas que confiaron no noso proxecto. A este respecto, destacar que se quedou a tan só 5 votos de revalidar a segunda acta de concelleiro. Tamén queremos manifestar a nosa disposición a defender o noso programa e propostas dende a posición que nos outorgou o eleitorado. En próximos días procederemos a realizar unha análise máis pormenorizada do escenario neste mandato, convocado a toda a militancia á asemblea local". Ademais, Lucía César Veloso engade que "foi unha mágoa perder un concelleiro por cinco votos, pero con todo fomos a terceira forza e como xa dixen en máis dunha ocasión, nós xa gañamos con toda a xente nova que se sumou ao proxecto".