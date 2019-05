O Grove introduce nueva señalización para renovar su imagen turística

Aunque con la celebración de las elecciones municipales toda actividad parecía estar paralizada, en realidad no ha sido así. En los últimos días, por ejemplo, "hemos seguido trabajando para mejorar la señalización turística de nuestro municipio e introducir diversas mejoras", destaca el alcalde de O Grove, José Cacabelos.

De este modo el Concello presenta su nueva imagen y se dispone a recibir a decenas de miles de visitantes, pues aunque no dispone de playas de bandera azul, porque renuncia a ellas, la localidad sigue siendo uno de los principales destinos de Galicia.

Aprovecha el primer edil para explicar que "también se repuso el cartel que anuncia la Festa do Marisco en el istmo de A Lanzada", tal y como se indicó hace días. Detalla que no se hizo ahora porque lo demandara el Partido Galeguista, sino porque "el proveedor se retrasó en exceso". El cartel en cuestión "ya estaba contratado hace cuatro meses, pero no pudieron entregarlo antes". Aprovecha para anunciar que "en las próximas semanas seguiremos trabajando para tener nuestras playas y demás espacios turísticos en perfecto estado".