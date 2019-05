"O cambio entra no Concello. Celebramos ter a oportunidade de facer unha política transformadora dentro das institucións. Partíamos de cero e 1.130 persoas confiaron en nós. Ante todo queremos agradecer a súa confianza. En campaña insistimos en fomentar o diálogo, o acordo e escoitar á veciñanza, e esas serán as claves sobre as que articularemos o noso traballo dentro do Concello. Conscientes dos riscos que entrañan as maiorías absolutas, antepoñeremos o diálogo, provocando un escenario no que o goberno local asuma a necesidade de chegar a acordos que sexan representativos do conxunto da veciñanza. O diálogo, o acordo e a escoita foron os conceptos nos que insistimos durante a campaña e serán os tres eixos sobre os que articularemos o noso traballo dentro do Concello, nunha oposición firme, responsable e construtiva. Cunha campaña e forma de traballo distinta, fomos quen de acadar o obxectivo que nos marcamos, o de entrar no Concello".